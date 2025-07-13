Президент США Дональд Трамп анонсував постачання додаткових систем Patriot та ракет для них Україні. На тлі цього до Вашингтону летять генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Планується, що в понеділок, 14 липня, Рютте зустрінеться з Трампом, щоб обговорити поставки Україні систем ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про поставки військової допомоги Україні?

За даними видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прямує до США, щоб обговорити з американською стороною купівлю двох систем Patriot для України.

Берлін веде переговори з адміністрацією Трампа щодо постачання Україні двох додаткових систем Patriot та покриття повних витрат на необхідні поставки,

– підкреслюють у Bloomberg.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети до систем ППО Patriot. Він зазначив, що вони необхідні для захисту країни, тому що очільник Кремля Володимир Путін "розмовляє мило, але потім увечері всіх бомбить".