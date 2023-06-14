Нідерланди посилять захист українського неба й нададуть додаткові системи ППО

Нідерланди підтримують Україну у її боротьбі за свободу. Країна надасть додаткові системи ППО для захисту українського неба.

Кайса Оллонгрен – міністерка оборони Нідерландів – заявила, що держава передасть Україні 4 РЛС VERA-ЕG. Загалом їхню вартість оцінюють у 150 мільйонів доларів.

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Радари можна використати для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Таким чином Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України,

– наголосила міністерка.

Нідерланди навчатимуть ЗСУ на F-16

Оллонгрен також підтвердила, що Нідерланди навчатимуть українських воїнів керувати F-16. Навчання розпочнуться вже упродовж найближчих місяців. Наразі триває робота над створенням цілого тренувального центру.

За словами міністерки, країна продовжить посилювати українську ППО. До слова, нещодавно у Міноборони України заявили, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

"Наразі Нідерланди використовують 24 винищувачі F-16, які "готові до оперативного розгортання" і будуть використовуватися до середини 2024 року. Після цього вони доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу", – мовиться у повідомленні.

F-16 необхідні Україні, щоб захистити своє небо.