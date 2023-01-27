Нагадує шапочку з фольги, – російський опозиціонер висміяв ППО на даху в Москві

Системи ППО на дахах адмінбудівель у Росії все більше породжують жартів довкола себе. Здивування викликає, як саме у такий спосіб росіяни збираються збивати ракети.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, логіка в діях росіян відсутня.

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Ігор Яковенко зауважив, що російські системи ППО викликають у нього доволі кумедні асоціації.

Ті системи ППО, які встановлені на дахах, мені нагадали шапочки з фольги,

– пояснив він.

За його словами, їх носять люди, які вважають, що їх опромінюють прибульці з планети та нав’язують їм якісь непристойні думки.

"І вони носять шапочки з фольги для того, щоб позбавитися від жахливої зовнішньої дії", – зауважив опозиціонер.

Яковенко наголосив, що встановити системи ППО на даху – "геніальна ідея".

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Опозиціонер пояснив, що місце росіяни вибрали явно не найкраще.

Будь-яка нормальна людина, яка проходила хоча б 3-місячні чи 6-місячні курси зі стрільби, прекрасно знає, що всі системи ППО встановлюють по периметру охоронного об’єкта, а не на голові,

– додав він.

На його думку, встановити на такому місці зенітку – це означає, що під час збиття ракети, вона впаде на голову разом зі снарядом від ЗРК.

"З цивільної логіки встановлення систем ППО на адміністративних будівлях в центрі Москви – це не піддається ніякій логіці", – наголосив він.

За словами опозиціонера, збивати ракети потрібно на підльоті, а не тоді, коли вони знаходяться над самим об'єктом влучання.

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