Західні системи ППО у Польщі будуть захищати лише повітряний простір НАТО, – міністр оборони

Західні системи протиповітряної оборони, які отримає Польща, захищатимуть повітряний простір країн Північноатлантичного альянсу. Зокрема, вони повинні захистити логістичний хаб, що задіяний для поставок допомоги нашій країні.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі TVN24, інформує 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Зеленський анонсував важливі кроки в січні щодо повітряного щита України

Західні системи ППО у Польщі захищатимуть повітряний простір НАТО

Міністр оборони прокоментував розміщення у Польщі літаків F-35 та зенітних систем NASAMS і Patriot. Їх передадуть Норвегія та Німеччина.

Очільник оборонного відомства Польщі наголосив, що інші союзники також будуть підтримувати Польщу протягом року. Він додав, що є готовий цілий план безпеки Польщі.

Косіняк-Камиш зауважив, що західні системи будуть захищати повітряний простір країн НАТО.

"Польща – прифронтова країна. Порушення повітряного простору були в Польщі, Румунії та Латвії. Нам потрібно посилити охорону повітряного простору", – зазначив міністр.

При цьому глава Міноборони Польщі назвав "драматичною" ситуацію з авіаударами Росії по Україні.