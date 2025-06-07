Зеленський заявив, що США досі не відповіли на пропозицію України купити системи ППО

Україна досі очікує відповіді від США на пропозицію Києва придбати системи протиповітряної оборони для посилення захисту від російських ударів.

Про це у суботу, 7 червня, заявив український президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський про потребу посилення ППО

Володимир Зеленський повідомив про роботу України для того, щоб посилити ППО. За його словами, наразі Київ дуже потребує конкретних позитивних сигналів з боку США з цього приводу, і очікує на відповідь.

Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова,

– заявив він.

Водночас він висловив вдячність європейським країнам за допомогу, наголосивши, що Україна разом з ними має досягти результатів і в спільному виробництві систем ППО, а також виробництві ракет до них.

Нагадаємо, ще у квітні він заявив, що Україна готова купити у США "великий пакет" озброєнь. На той момент Київ вже передав американській стороні перелік озброєнь, які готовий придбати, зокрема там було щодо ППО.

Зокрема, у розмові з Трампом Зеленський пропонував, аби Україна купила системи Patriot за 15 мільярдів доларів (10 систем) або отримала ліцензію на їх виробництво. Про ліцензії він просив як цю, так і попередню адміністрацію.