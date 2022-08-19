Окупанти почали знесення перших будинків у Маріуполі: людей фактично не попередили

У тимчасово окупованому Маріуполі почали зносити перші будинки. Проте загарбники навіть вчасно не попередили про це мешканців.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, гауляйтери не повідомили про знесення будинків у встановлений термін.

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У Маріуполі розпочали зносити будинки

Андрющенко розповів, що 19 серпня окупанти почали знесення перших будинків на вулиці Сонячній у Маріуполі. ️

Важливо️. Згідно з папірцями "днр" людям мали дати два тижні на вивіз речей після оприлюднення адреси під знесення,

– додав радник мера.

Проте, за його словами, цю адресу "офіційно" оприлюднили лише у вівторок.

"Все, що треба знати про вартість парків окупантів та думок про людей. Лють. Просто Лють", – підсумував Андрющенко.

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Коротко про ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі

Нещодавно Андрющенко розповів, що порахувати загиблих у Маріуполі зможуть лише після деокупації міста. Однак кількість жертв точно перевищила число загиблих у Хіросімі та Нагасакі. Мовиться про понад 50 тисяч вбитих.

Також радник мера повідомив, що в Маріуполі зафіксували перший факт зворотної депортації – 60 людей повернулись у місто з російського Пскова.

Окрім цього, маріупольцям почали відправляти повідомлення з закликом воювати за росію. За словами Андрющенка, "рекламне" повідомлення про вступ до загарбницької армії отримали користувачі окупаційного мобільного зв'язку "Фенікс".

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