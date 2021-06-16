Ситник відреагував на відео Чауса про нібито упередженість НАБУ

Суддя-втікач Микола Чаус оприлюднив звернення, у якому звинуватив ​​НАБУ в упередженому ставленні. Відомство ж вбачає у його заявах спробу незаконно змінити підслідність розслідування його справи про хабар.

У НАБУ оприлюднили коментар на нове відео Миколи Чауса. Керівник відомства Артем Ситник зазначив, що сказане суддею-втікачем – брехня.

Нагадаємо Чаус записав нове відео і адресував його дружині та Ситнику

Чаус хоче змінити підслідність справи про хабар

В антикорупційному бюро нагадали: суддю підозрюють в отриманні хабаря і досі розшукують. Відомству достеменно невідомо, де перебуває екссуддя Дніпровського райсуду Києва.

Як заявив очільник НАБУ Артем Ситник, те, що Чаус розповів у відео 16 червня – брехня. Ймовірно, він хоче змінити підслідність справи, стверджуючи, що НАБУ ставиться до нього упереджено, а Артем Ситник має особистий конфлікт.

Керівник бюро спростував сказане Чаусом про їхню сварку, яка начебто відбулася у 2008 році.

Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою,

– зазначив Артем Ситник.

Що наговорив Микола Чаус у новому відео

Суддя-втікач Микола Чаус 16 червня оприлюднив у своєму телеграмі нове відеозвернення. Він вперше прокоментував свою судову справу і заявив, що абсолютно не винен.

Він стверджує, що нічого не зробив, що підпадало б під статті кримінального кодексу. Городу у нього нібито ніколи не було і нічого на ньому знайти детективи НАБУ не могли.

Чаус розповів, що у 2008 році між ним, Артемом Ситником та Олександром Коліщуком стався конфлікт. Через сварку Ситника вивезли у ліс, побили і вимагали повернути якісь гроші. Як каже суддя, про ці події знають у прокуратурі Київщини.

Зрештою Чаус заявив: НАБУ ставиться до нього упереджено, бо в нього із Ситником був конфлікт.