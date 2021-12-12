На Сицилії вибух "зніс" будинок: вже знайшли тіла 3 загиблих

Ввечері 11 грудня на острові Сицилія вибух газу практично зруйнував житловий будинок. Жертвами трагедії стали щонайменше троє осіб.

Рятувальні роботи з пошуку 6 осіб, що зникли безвісти, тривали 11 та 12 грудня. Влада підтвердила загибель 3 людей.

Раніше Біда на Сицилії: потужний вибух зруйнував будівлю, людей шукають під завалами

У будинку проживала велика родина

У квартирі, де стався вибух, проживала велика родина, яка складалась з 9 осіб. У вечір, коли трапилась трагедія, до них ще й прийшли гості – вагітна жінка разом з чоловіком.

З-під завалів витягнули 80-річну бабусю разом з невісткою. Літня жінка розповіла, що раптово зникло світло і обвалилась підлога та стеля.

Вибух був дуже потужним

Вибух був настільки потужним, що обвалились три сусідні будівлі, які, на щастя, не були жилими. Також у ще кількох будинках повибивало вікна.

Яка причина трагедії

До рятувальних робіт залучили кінологів з собаками, а також дрон. 50 місцевих жителів довелось відселити.

Як повідомляє Al Jazeera, керівник пожежного підрозділу Джузеппе Мерендіно розповів, що причиною трагедії стало накопичення газу. Тригером, що спричинив вибух, могло стати будь-що – електроприлад чи робота ліфта.

Дивіться відео пошуково-рятувальних робіт на місці вибуху / Відео з твітера:

Коротко про потужні вибухи у світі:

У Франції у 3-поверховому житловому будинку стався вибух.Під завалами опинився з десяток людей.

Біля головного залізничного вокзалу Мюнхена 1 грудня вибухнула бомба часів Другої світової війни, є постраждалі. Рух потягів тимчасово довелось припинити.

У Росії вибухи пролунали на військовому заводі, ймовірно, що здетонували боєприпаси. Після цього одразу почалась пожежа.

Дивіться відео про схожу жахливу трагедію в Україні – у Новій Одесі, що на Миколаївщині: