Ситуація в аеропорту дуже складна, – у МЗС назвали 2 можливі варіанти евакуації українців

18 серпня 2021 , 15:18
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Джерело:

24 канал

Наразі ситуація в аеропорту столиці Афганістану Кабулі є важкою. Частково аеропорт закритий, а частково його контролюють іноземні війська.

Зокрема на кадрах в мережі видно, як натовп зібрався поблизу аеропорту. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Які варіанти евакуації українців

За його словами, на під'їзді до аеропорту є низка блокпостів. Евакуація здійснюватиметься лише у безпечних умовах, коли не буде загрози для життя українців та літака.

Ситуація в аеропорту дуже складна,
– відзначив Ніколенко.

Він відзначив, що для врегулювання ситуації працюють українські дипломати. Розглядають 2 варіанти евакуації:

  • або евакуація з використанням наявних можливостей вже в аеропорту, зокрема із залученням іноземних партнерів;
  • або українським літаком, який надіслало Міноборони.
Зауважимо! Раніше для евакуації 150 українців вилетів літак Міноборони. У МЗС назвали 3 завдання, які потрібно розв'язати, аби забрати людей.

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Що говорять у МЗС про евакуацію українців

  • Глава МЗС Дмитро Кулеба спростував фейк про "покинутих напризволяще українських військових" в Афганістані. Він розповів, що це приватні особи, які поїхали працювати за контрактом з іноземними компаніями.
  • Наразі вони зосереджені на військовій базі, яку захопили таліби. Проте МЗС контактує з ними та готове їх евакуювати, щойно з'явиться можливість.
  • Кулеба запевнив, що 12 колишніх українських військовослужбовців обов'язково повернуться додому. Їх евакуюють або міжнародні компанії, на які вони працюють, або наша влада.
  • Він пообіцяв, що у будь-якому випадку МЗС надаватиме повну підтримку.
Автор: Анастасія Мигидюк