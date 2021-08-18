Ситуація в аеропорту дуже складна, – у МЗС назвали 2 можливі варіанти евакуації українців

Наразі ситуація в аеропорту столиці Афганістану Кабулі є важкою. Частково аеропорт закритий, а частково його контролюють іноземні війська.

Зокрема на кадрах в мережі видно, як натовп зібрався поблизу аеропорту. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Які варіанти евакуації українців

За його словами, на під'їзді до аеропорту є низка блокпостів. Евакуація здійснюватиметься лише у безпечних умовах, коли не буде загрози для життя українців та літака.

Ситуація в аеропорту дуже складна,

– відзначив Ніколенко.

Він відзначив, що для врегулювання ситуації працюють українські дипломати. Розглядають 2 варіанти евакуації:

або евакуація з використанням наявних можливостей вже в аеропорту, зокрема із залученням іноземних партнерів;

або українським літаком, який надіслало Міноборони.

Раніше для евакуації 150 українців вилетів літак Міноборони. У МЗС назвали 3 завдання, які потрібно розв'язати, аби забрати людей.

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Що говорять у МЗС про евакуацію українців