Штурми піхоти Росії поблизу Авдіївки становлять загрозу, але не призведуть до просування, – ISW

Росія продовжує свої намагання оточити Авдіївку. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували зусилля країни-агресорки на цьому напрямку фронту.

На Авдіївському напрямку ворог зазнає суттєвих втрат. Зокрема, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що 22 листопада українські війська знищили три російські танки та сім бойових броньованих машин.

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Росія готувалась до виснажливих атак

Втрати окупантів свідчать про те, що наразі російські війська проводять менше механізованих ударів, ніж у жовтні. Українські офіційні особи повідомили, що російська армія втратила 50 танків і 100 одиниць бронетехніки під час поновленого штурму Авдіївки.

Підтверджено, що російські війська втратили 197 пошкоджених і знищених машин під час наступальних операцій поблизу Авдіївки з 9 жовтня.

Російські військові, здається, провели кінець жовтня та весь листопад, готуючись до хвилі виснажливих наземних атак під проводом піхоти, щоб компенсувати ці втрати важкого обладнання,

– мовиться у зведення аналітиків.

Великі наземні штурми під керівництвом піхоти, ймовірно, становлять загрозу для українських сил, які перебувають в обороні на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування Росії в цьому районі.

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