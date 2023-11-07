Місяць безуспішних штурмів: військовий експерт оцінив можливості ворога у напрямку Авдіївки
Російські окупанти майже місяць намагаються атакувати Авдіївку. Друга хвиля штурму у ворога також провалилась. Загарбники концентрують на цьому напрямку велике угруповання військ.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, основне завдання росіян біля Авдіївки – обійти коксохімічний завод, зайти за нього, щоб перерізати логістику ЗСУ.
Дивіться також Росіяни наступають по всьому фронту: як за тиждень змінилася карта бойових дій
Ситуація на Авдіївському напрямку
Андрій Крамаров зазначив, що друга хвиля штурму Авдіївки у росіян провалилась. Однак вони тимчасово досягли тактичного успіху. Окупанти перейшли за залізничну лінію, яка розташована північно-західніше від Авдіївки. Ворог не зміг там закріпитись.
У них не змінюється основне завдання – перерізати нашу логістику: і залізну дорогу, і автомобільну магістраль. Фактично обійти Авдіївський коксохімічний завод та зайти за нього, щоб перерізати логістику ЗСУ,
– пояснив військовий експерт.
На південь від Авдіївки російські окупанти не мали успіхів та зазнали шалених втрат. Загалом на Авдіївському напрямку ворог тримає велике угрупування військ.
"Там ворог продовжує утримувати доволі велике угруповання. Через 3 дні буде рівно місяць, як вони намагаються штурмувати Авдіївку. За цей період часу вони мають більші втрати, ніж у найгарячіші дні під час штурму Бахмута. Тут лінія фронту майже у 2 рази менша, а кількість окупантів така ж. Відповідно їх концентрація у два рази більша", – сказав він.
На Авдіївському напрямку загарбники мають перевагу в авіації. Проте ЗСУ дуже добре утримують наземну частину Авдіївки.
Що відбувається біля Авдіївки: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. На Авдіївському напрямку українські бійці стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Ворог безуспішно намагався наступати в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що за останній тиждень ситуація довкола Авдіївки докорінно не змінилась. Стрілецькі бої тривають постійно: вдень та вночі. За минулу добу було приблизно 30 масованих обстрілів на території громади. Крім того, 6 листопада окупанти скинули близько 6 авіабомб на Авдіївку.
- Також Барабаш розповів про ситуацію довкола Авдіївського коксохіму. Ворог намагається прорватись до Авдіївського коксохімічного заводу. Окупанти стягують значні сили і не припиняють обстрілів. Ситуація важка, але контрольована. ЗСУ відбивають усі атаки.