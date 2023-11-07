Місяць безуспішних штурмів: військовий експерт оцінив можливості ворога у напрямку Авдіївки

Російські окупанти майже місяць намагаються атакувати Авдіївку. Друга хвиля штурму у ворога також провалилась. Загарбники концентрують на цьому напрямку велике угруповання військ.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, основне завдання росіян біля Авдіївки – обійти коксохімічний завод, зайти за нього, щоб перерізати логістику ЗСУ.

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Ситуація на Авдіївському напрямку

Андрій Крамаров зазначив, що друга хвиля штурму Авдіївки у росіян провалилась. Однак вони тимчасово досягли тактичного успіху. Окупанти перейшли за залізничну лінію, яка розташована північно-західніше від Авдіївки. Ворог не зміг там закріпитись.

У них не змінюється основне завдання – перерізати нашу логістику: і залізну дорогу, і автомобільну магістраль. Фактично обійти Авдіївський коксохімічний завод та зайти за нього, щоб перерізати логістику ЗСУ,

– пояснив військовий експерт.

На південь від Авдіївки російські окупанти не мали успіхів та зазнали шалених втрат. Загалом на Авдіївському напрямку ворог тримає велике угрупування військ.

"Там ворог продовжує утримувати доволі велике угруповання. Через 3 дні буде рівно місяць, як вони намагаються штурмувати Авдіївку. За цей період часу вони мають більші втрати, ніж у найгарячіші дні під час штурму Бахмута. Тут лінія фронту майже у 2 рази менша, а кількість окупантів така ж. Відповідно їх концентрація у два рази більша", – сказав він.

На Авдіївському напрямку загарбники мають перевагу в авіації. Проте ЗСУ дуже добре утримують наземну частину Авдіївки.

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