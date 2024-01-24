Росіян в Авдіївці немає: що відбувається навколо міста, яке штурмує ворог

Авдіївка залишається в центрі уваги на полі бойових дій. Нещодавно з'являлась інформація, що росіяни зайшли у населений пункт, однак у ЗСУ пояснили, яка ситуація наразі.

Офіцер 59-ї ОМПБр їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький у етері Київ 24 розповів, що атаки росіян на Авдіївку відбито. Він наголосив, що за минулий тиждень їх було понад 200.

Дивіться також Найбільш недооцінене військо: чому Україна опустилася на 18 місце найсильніших армій світу

Наші військові тримаються

Цеховський зазначив, що за кількістю та інтенсивністю атак можна зрозуміти, що ворог намагається виконати ті задачі, які перед ним поставило керівництво.

Всі підрозділи наші на місцях. Наші військові тримаються неймовірними зусиллями,

– сказав він.

Наші захисники докладають титанічних зусиль для того, аби тримати оборону на Авдіївському напрямку.

У Авдіївці немає диверсійних груп

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у включенні в "УП Live" розповів, що жодних диверсійних груп в Авдіївці немає. Водночас штурми тривають.

Зараз на цьому напрямку вони просто штурмують. Вже не йдеться про ДРГ, це штурмові дії…

– сказав він.

Диверсійні групи намагались заходити у перші два – три тижні в Авдіївку. Барабаш зазначив, що серйозної шкоди вони не завдали, адже зайти безпосередньо в місто так і не змогли.

Ситуація на фронті