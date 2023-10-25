Все більше повідомлень про тортури і розстріли: що зараз відбувається в армії Росії
Окупанти продовжують спроби оточити Авдіївку попри великі втрати. Однією з причин таких дій є варварські методи примусу російського командування, яке б'є, катує та розстрілює своїх вояк.
Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог та офіцер ЗСУ Тарас Березовець. За його словами, головна мотивація загарбників, які йдуть на смерть – страх бути покаліченими або вбитими своїми командирами.
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Росіяни штурмують Авдіївку
Тарас Березовець зазначив, що на Авдіївському напрямку Росія залучила підрозділи ВДВ. За допомогою бронетехніки вони намагаються атакувати позиції ЗСУ. Ворогу це не вдається, однак він продовжує далі.
Російське командування використовує варварські методи примусу своїх вояк. Зокрема, мовиться про побиття та інші тілесні покарання, тортури, розстріли, коли окупанти неякісно виконували наказ або взагалі відмовлялися це робити.
Зараз почастішали випадки записування відеозвернень від сімей російських військовослужбовців, які скаржаться на вбивство їхніх рідних, застосування до них тортур, інших засобів примусу через те, що вони неякісно виконували наказ або відмовлялися це робити,
– розповів він.
Березовець про методи російських командирів: дивіться відео
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію. Однак українські бійці стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Наступальні дії окупантів не мали успіху в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Невельського Донецької області, де Сили оборони відбили понад 10 атак противника.
- Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що окупанти намагаються оточити Авдіївку та загострюють ситуацію на цьому напрямку. Ворог безперервно атакує позиції ЗСУ та діє невеликими групами, щоб знайти "шпарину" в нашій обороні.
- Посадовець пояснив, що Авдіївка – це стратегічно важлива панівна висота, що дає серйозне поле зору. На його думку, загарбники будуть до останнього будуть тиснути на Авдіївському напрямку. Річ у тім, що росіянам потрібно демонструвати хоч якісь перемоги, але успіхів на фронті у них останнім часом немає.