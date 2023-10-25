Все більше повідомлень про тортури і розстріли: що зараз відбувається в армії Росії

Окупанти продовжують спроби оточити Авдіївку попри великі втрати. Однією з причин таких дій є варварські методи примусу російського командування, яке б'є, катує та розстрілює своїх вояк.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог та офіцер ЗСУ Тарас Березовець. За його словами, головна мотивація загарбників, які йдуть на смерть – страх бути покаліченими або вбитими своїми командирами.

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Росіяни штурмують Авдіївку

Тарас Березовець зазначив, що на Авдіївському напрямку Росія залучила підрозділи ВДВ. За допомогою бронетехніки вони намагаються атакувати позиції ЗСУ. Ворогу це не вдається, однак він продовжує далі.

Російське командування використовує варварські методи примусу своїх вояк. Зокрема, мовиться про побиття та інші тілесні покарання, тортури, розстріли, коли окупанти неякісно виконували наказ або взагалі відмовлялися це робити.

Зараз почастішали випадки записування відеозвернень від сімей російських військовослужбовців, які скаржаться на вбивство їхніх рідних, застосування до них тортур, інших засобів примусу через те, що вони неякісно виконували наказ або відмовлялися це робити,

– розповів він.

Березовець про методи російських командирів: дивіться відео

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