Постійно ризикують життям: чому жителі Авдіївки відмовляються виїжджати

Російські окупанти постійно атакують Авдіївку. Попри це чимало місцевих жителів не погоджуються на евакуацію. Станом на ранок 17 січня у місті залишається 1 122 особи.

Про це 24 Каналу розповів очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. За його словами, щодня ворог випускає на Авдіївку щонайменше 20 – 30 керованих авіаційних бомб.

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Евакуація людей з Авдіївки

Віталій Барабаш зазначив, що вмовляти людей на евакуацію – одне з найважчих завдань. І хоч місто повністю зруйноване, жителі Авдіївки не хочуть виїжджати. Хоча іноді звідси виїжджає одна – три особи. Одного дня виїхало навіть вісім місцевих.

Здебільшого люди пояснюють, що бояться дороги. Вони говорять, що якщо обстріли є по всій Україні, то їм нібито нема сенсу кудись їхати. Також місцеві дуже бояться, що ніколи не повернуться у рідну Авдіївку.

Нема світла, води, газу, тепла, зв'язку. Взяти воду зі свердловин – потрібно ризикувати життям. Щоб отримати гуманітарну допомогу – треба вийти з підвалу. Піти в лікарню та отримати допомогу чи ліки там взяти – також великий ризик,

– наголосив посадовець.

За минулу добу російські загарбники завдали ракетних ударів по Авдіївці та пошкодили лікарню, зокрема. На щастя, немає загиблих. Попри усі складнощі люди не хочуть їхати з Авдіївки.

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