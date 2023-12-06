КАБи прилітають на дим у буржуйках: чому в Авдіївці досі залишаються цивільні мешканці

Прифронтова Авдіївка потерпає від російських атак з 2014 року. З 10 жовтня 2023-го почалась нова фаза загострення – ворог постійно обстрілює місто і дорогу з нього.

Попри постійні прильоти і відсутність усіх комунікацій, станом на ранок 6 грудня в населеному пункті залишаються 1282 людини. На щастя, дітей уже давно немає, сказав 24 Каналу очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

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За його словами, евакуація триває, але за останній тиждень її темп суттєво зменшився. Якщо раніше виїжджало до 20 людей, то тепер – до 5–6.

У яких умовах живе Авдіївка

У місті вже тривалий час немає жодних комунікацій. Електрика, газ і тепло були востаннє навесні 2022 року, а централізована вода – ще до повномасштабного вторгнення.

З осені 2022 року всі живуть у підвалах. Там стоять буржуйки, люди їх палять. Ворог запускає "Орлани", бачить, звідки йде дим, і туди прилітають КАБи, ствольна артилерія великих калібрів,

– зазначив Барабаш.

Якщо до повномасштабної війни люди ще якось пересувались по місту, ходили одне до одного в гості, то тепер дрібними перебіжками по гуманітарку – і назад.

Чому люди не виїжджають з Авдіївки

Передусім треба розуміти нашу українську ментальність: "Мій дім – моя фортеця". Навіть якщо ця фортеця зруйнована, все одно це "моя земля",

– наголосив Барабаш.

Зокрема, люди бояться дороги, яку постійно обстрілюють росіяни. Але найголовніший страх – більше ніколи не повернутись додому.

Попри все, в Авдіївці залишаються люди: дивіться відео 24 Каналу

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