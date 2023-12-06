КАБи прилітають на дим у буржуйках: чому в Авдіївці досі залишаються цивільні мешканці
Прифронтова Авдіївка потерпає від російських атак з 2014 року. З 10 жовтня 2023-го почалась нова фаза загострення – ворог постійно обстрілює місто і дорогу з нього.
Попри постійні прильоти і відсутність усіх комунікацій, станом на ранок 6 грудня в населеному пункті залишаються 1282 людини. На щастя, дітей уже давно немає, сказав 24 Каналу очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
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За його словами, евакуація триває, але за останній тиждень її темп суттєво зменшився. Якщо раніше виїжджало до 20 людей, то тепер – до 5–6.
У яких умовах живе Авдіївка
У місті вже тривалий час немає жодних комунікацій. Електрика, газ і тепло були востаннє навесні 2022 року, а централізована вода – ще до повномасштабного вторгнення.
З осені 2022 року всі живуть у підвалах. Там стоять буржуйки, люди їх палять. Ворог запускає "Орлани", бачить, звідки йде дим, і туди прилітають КАБи, ствольна артилерія великих калібрів,
– зазначив Барабаш.
Якщо до повномасштабної війни люди ще якось пересувались по місту, ходили одне до одного в гості, то тепер дрібними перебіжками по гуманітарку – і назад.
Чому люди не виїжджають з Авдіївки
Передусім треба розуміти нашу українську ментальність: "Мій дім – моя фортеця". Навіть якщо ця фортеця зруйнована, все одно це "моя земля",
– наголосив Барабаш.
Зокрема, люди бояться дороги, яку постійно обстрілюють росіяни. Але найголовніший страх – більше ніколи не повернутись додому.
Попри все, в Авдіївці залишаються люди: дивіться відео 24 Каналу
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Активізацію росіян біля Авдіївки пов'язують з потребою бодай якихось "перемог" перед президентськими виборами в Росії. Так, Владімір Путін наказав захопити місто до 14 грудня, коли він проведе "пряму лінію" з народом.
- Ворог не шкодує своєї живої сили й вдається до лобових атак. Однак ані це, ані його шалені втрати не можуть суттєво вплинути на карту бойових дій.
- Останнім часом тривають важкі бої в районі Авдіївського коксохімічного заводу й промзони. Росіяни атакують не лише українські позиції, а й цивільних у самому місті.