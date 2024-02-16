Росіяни тиснуть на Авдіївку з усіх боків: у ЗСУ відповіли, чи змінилася ситуацію з логістикою

Авдіївський напрямок на Донеччині залишається найгарячішим на всій лінії фронту. У межах міста вже тривалий час продовжуються запеклі вуличні бої.

Про це 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, додавши, що противник завдає масованих бомбових ударів вдень та вночі. Кількість цих ударів вже навіть не можна порахувати.

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Ворог тисне на місто зі всіх сторін

"Противник не припиняє штурмувати одночасно з декількох напрямків. Він несамовито тисне з північного флангу, а також з південних околиць Авдіївки", – розповів Дмитро Лиховій.

Українські війська застосовують всі наявні засоби для стримування ворога. Також відбувається плановане посилення підрозділів. Навіть попри всі зусилля росіян – логістика працює.

Щоб розширити логістичні коридори в районі Авдіївки проводять рейдово-ударні дії. Нашим захисникам і захисницям у збільшених обсягах постачають боєприпаси та засоби ураження, наскільки це нам дозволяє співвідношення, яке є на складах,

– зауважив Лиховій.

Всі бойові завдання виконуються, адже є розуміння, що це пріоритетний напрямок. Відповідно постачання боєкомплекту також в пріоритеті, як і життя українських бійців.

Українські сили вийшли з позиції "Зеніт"

Станом на 16 лютого заблокованих українських підрозділів в Авдіївці немає. Також підтверджено, що українські сили вийшли з позиції "Зеніт" на південній околиці міста.

Ця позиція стала легендарною ще з 2014 року – це форпост Сил оборони на південному фланзі Донецька, це ворота в Донецьк. Там ми побачили безліч прикладів героїзму,

– сказав речник ОСУВ "Таврія".

Він зауважив, що лінія фронту в Авдіївці почала рухатися вперше за 10 років лише тоді, коли російська навала посунула у надзвичайно великих масштабах і зосередила на цій ділянці дуже великі сили. В таких умовах було прийнято рішення відійти з позиції задля збереження особового складу та для покращення оперативної обстановки.

Українські сили тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати й знищувати ворога. Тактично її зайняття не дає ворогу стратегічної переваги в масштабах всієї Авдіївки та не змінює принципову ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції,

– підкреслив Лиховій.

Тож Авдіївська оборонна операція триває, і саме об неї сточується ворожа жива сила. Наприклад, лише за 15 лютого по всій протяжності операційної зони ОСУВ "Таврія" росіяни втратили 711 осіб – це найбільше число за добу з початку 2024 року. Значна частина знищених окупантів – результат бойової роботи захисників Авдіївки.

Під час виходу із "Зеніту" були втрати

Боєць 110 бригади Віктор Біляк написав допис про важкий відхід з майже оточеного укріпрайону "Зеніт". За його словами, бійці вибиралися самостійно та з великими втратами.

Водночас бійці Третьої штурмової бригади говорять про 15 000 військових, яких зібрала Росія біля Авдіївки. За період їхнього перебування на цій ділянці фронту їм вдалося знищити приблизно 4000 окупантів. Мовиться сумарно про вбитих і поранених.

Це лише підтверджує той шквал атак, про який я говорю, те протистояння і те пекло, яке зараз відбувається у вуличних боях, зокрема в районі Коксохімічного заводу на півночі Авдіївки,

– наголосив Лиховій.

Вранці 16 лютого Коксохімічний завод горів. Росіяни зробили це навмисно, щоб під прикриттям диму продовжити свій наступ. Попри це, підрозділи 3 ОМБр продовжують виконувати бойову роботу.

"Щодо відео бійців 110 бригади, то є визнання того, що при відході були втрати. Ситуація справді була складна. За загиблих ми помстимося, за полонених будемо пам'ятати й докладемо всіх зусиль для їхнього звільнення", – сказав речник ОСУВ "Таврія".

Він додав, що всі обставини виходу бійців з позиції мають бути з'ясовані.

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