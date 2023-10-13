Змінили тактику: як росіяни діють у районі Авдіївки
Російські окупанти не можуть захопити Авдіївку з 2014 року, але досі не полишають спроб. 10 жовтня ворог почав нову фазу наступу на це місто.
Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, яку тактику застосовують загарбники на Авдіївському напрямку.
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За його словами, тепер Росія не вдається до лобових штурмів, а намагається оточити місто з північних і південних флангів. Таким способом країна-агресорка намагається зберегти свої ресурси – не людей, а техніку.
Піхотним атакам передували потужні довготривалі обстріли з усього наявного спектра озброєння.
"Вони стягнули велику кількість живої сили та техніки туди, вони готувались. Намагалися це зробити цілком таємно, хоча наша розвідка все знала", – зазначив Гетьман.
Чому Авдіївка важлива
Авдіївку вважають передмістям Донецька – відстань між ними становить лише понад 20 кілометрів. З цього міста можна артилерійським вогнем контролювати ситуацію в Донецьку.
Росіяни досі не можуть побудувати щось дуже суттєве в Донецьку, тому що в нас є такий п'ятачок – Авдіївка, звідки можна багато чого зробити,
– пояснив Гетьман.
Свого часу Авдіївка може стати плацдармом для подальших наступальних дій – на той самий Донецьк.
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- Четверту добу поспіль тривають важкі бої за цей населений пункт. Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш сказав, що росіяни лізуть, як таргани, їх дуже багато.
- За скромними оцінками аналітиків ISW, за цей час українські сили знищили щонайменше 36 одиниць російської бронетехніки. Ідеться про танки, бронетранспортери і транспортні засоби.
- Російські окупанти зосередились на Авдіївці через ризик оперативного оточення в Бахмуті. Ворогу важливо показати бодай якісь "перемоги".