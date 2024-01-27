Пріоритет росіян – Авдіївка: британська розвідка розповіла, чи є у ворога шанси захопити місто

Розвідка Великої Британії проаналізувала поточну ситуацію в Україні на полі бою. Експерти зазначили, що головною метою російських військ все ще залишається захоплення міста Авдіївка, що на Донеччині.

Так, розвідка Британії присвятила свій останній огляд подій в Україні 27 січня аналізу просування російських військ та ситуації на фронті загалом.

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"Здобутки росіян" на фронті

Аналітики зазначили, що окупанти продовжують свій наступ на кількох напрямках.

Напередодні Росія заявила про захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе поблизу Бахмута. Втім, розвідка наголошує, що ці здобутки "є стратегічно несуттєвими".

Так, у огляді йдеться, що довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45.

Це – продовження незначного просування Росії, в той час як Україна зосереджується на активній обороні,

– зазначили розвідники.

Авдіївка – основна ціль противника

Як і раніше, головною метою російських військ залишається захоплення міста Авдіївка на Донеччині. У Міноборони Британії зазначили, що окупанти ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу.

"Російські війська зазнали значних втрат у особовому складі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів", – додають аналітики.

На думку розвідки Британії, попри спробу проникнення в тил українських позицій в Авдіївні через тунелі, українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста.

Оскільки основний шлях постачання в Авдіївку залишається недоторканим, а українські сили здійснюють локальні контратаки, місто, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів,

– підсумували в британській розвідці.

Оцінка естонської розвідки про ймовірні атакувальні дії окупантів