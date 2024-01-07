Три місяці активних штурмів: чому окупанти продовжують атакувати Авдіївку

Окупанти вже майже три місяці наступають в районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що окупанти атакували на цьому напрямку ще з початку повномасштабної війни. Але останні великий наступ почався 10 жовтня 2023 року і триває вже майже три місяці.

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Чому Росія атакує Авдіївку

Як наголосив Попович, окупантам важливо захопити Авдіївку, адже вона є своєрідним плацдармом, який дозволить Силам оборони України у майбутньому звільнити Донецьк.

Вони вже три місяці намагаються наступати на Авдіївку з метою її оточення. Це необхідно, щоб відсунути наші війська від цього плацдарму, який може забезпечити звільнення Донецька. Без Авдіївки деокупація Донецька буде складнішою операцією,

– сказав Попович.

Наразі окупанти намагаються обійти Авдіївку з півночі та півдня. А їх головна мета на цьому напрямку – перерізати єдину "трасу життя", по якій постачають ресурси для українських військових.

Ситуація на фронті: коротко