У нас є можливість її втримати, – Жданов сказав, яка допомога потрібна захисникам Авдіївки

На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже складною. Російські війська не припиняють штурму Авдіївського коксохіму, а тому загроза того, що ворог може захопити місто, залишається високою.

Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, що такий розвиток подій малоймовірний. Ба більше, зараз ухвалені Президентом України та Ставкою важливі кроки щодо побудови рубежів оборони поблизу Авдіївки.

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Шанси – 50 на 50

Навіть, якщо припустити, що українські сили будуть змушені залишити місто, вони відійдуть на готові рубежі оборони, подолати які ворогу буде дуже важко.

Це буде щось на кшталт "лінії Суровікіна" тільки з нашого боку. Подивимось, як окупанти будуть її штурмувати і скільки вони там покладуть свого особового складу,

– наголосив військовий експерт.

Реальної загрози, на його думку, що окупанти зможуть прорватися та просунутись у глиб нашої оборони, на сьогодні немає, та імовірність її дуже низька.

Зараз шанси утримати Авдіївку в української армії приблизно 50 на 50. Прогноз – невдячна справа, але у нас є можливість її втримати,

– зауважив Жданов.

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Все буде залежати від наявності матеріально-технічних засобів та кількості особового складу.

"Сьогодні ЗСУ воює фактично "з коліс". Бойові потенціали наших військ повністю залежні від обсягів та темпів постачання боєприпасів та озброєння від наших західних партнерів. Саме через це не виправдалися очікування щодо контрнаступу ЗСУ", – зазначив Олег Жданов.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку