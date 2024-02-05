Використовують "верблюдів" і намагаються придушити ЗСУ масою: NYT про тактику росіян в Авдіївці

Наразі Авдіївка на Донеччині залишається епіцентром бойових дій. І поки що російські загарбники не збираються зупинятися на цьому напрямку.

29-річний лейтенант Олександр Ширшин, заступник командира батальйону 47-ї механізованої бригади, розповів про тактику ворога під Авдіївкою.

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Як окупанти діють під Авдіївкою

За словами Ширшина, росіяни атакують хвилями й вони не зупиняються. Окупанти вже адаптувалися під Авдіївкою і часто переміщаються невеликими групами на свої передові позиції. Так вони намагаються зібрати достатньо солдатів, щоб штурмувати українські траншеї.

40-річний лейтенант Сергій Стеценко, командир штурмового взводу, сказав, що на нових передових позиціях росіяни часто залишають лише двох чи трьох солдатів. Вони називають їх "верблюдами". Ці солдати можуть провести кілька днів на розкопках, тоді як інша група збирається перед початком нової штурмової операції.

Крім цього, ворог досі домінує у небі. Після збиття кількох російських винищувачів була невелика пауза, однак тепер повітряні бомбардування відновилися.

Ворог вкладає величезні ресурси у наступ, однак при цьому досягає зовсім незначних успіхів. Головна мета ЗСУ наразі – утримати свої позиції й наші захисники гідно тримають удар.

Ба більше, українські сили продовжують завдавати важкої шкоди російським силам.

Втрати ворога під Авдіївкою

Британська розвідка повідомила, що з того часу, як Росія почала відновлення наступальних операцій у жовтні, вона втратила 365 основних бойових танків і близько 700 бронемашин.

Згідно з розсекреченою оцінкою американської розвідки, яку опублікували в грудні, всього за два місяці операцій із захоплення Авдіївки було вбито та поранено понад 13 000 російських солдатів. Це близько 3 000 жертв на кожну квадратну милю територіальних завоювань.