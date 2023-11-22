Бахмут "на мінімалках", – військовий експерт розповів про тактику росіян в районі Авдіївки
Росіяни продовжують активні бойові дії в районі Авдіївки, посилаючи нові хвилі піхоти на штурми міста, що призводить до великих втрат. Водночас битва за Авдіївку може обернутися для ЗСУ багатомісячною обороною, схожою на ситуацію, яка була у Бахмуті.
Військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав 24 Каналу, що не варто порівнювати ситуації що була в Бахмуті з тою, що зараз розгортається в Авдіївці. Попри схожість тактик, які використовують росіяни, оборона цих двох міст має принципові відмінності.
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За Бахмут воювали вагнерівці, а за Авдіївку – "Шторм Z"
Існує схожість тактики, яку обрав противник в Авдіївці, з тою, яку він використовував в Бахмуті.
Однак те, що відбувається в Авдіївці, це Бахмут "на мінімалках",
– підкреслив військовий експерт.
Росіяни намагаються повторити той план, яким керувались в Бахмуті, напевно вважаючи його "успішним". Однак чи можна вважати "успіхом" те, що вони взяли за 10 місяців боїв один районний центр, поклавши за нього щонайменше 40 тисяч тільки вбитими, а разом з пораненими – всі 100 тисяч.
Втім, якщо припустити, що операція в Бахмуті була для росіян "успішною" і вони хочуть повторити її в Авдіївці, то наразі у них немає тих ресурсів, які були тоді.
В той час за Бахмут воювали дуже професійні найманці з ПВК "Вагнера" та 50 тисяч зеків, яких виділили їй у розпорядження. А також були звичайні російські стройові частини, які забезпечували вагнерівців всім, крім піхотних штурмів.
Зараз біля Авдіївки і близько немає такої кількості особового складу. Схожість з Бахмутом є лише в тому, що окупанти знову використовують для штурмів зеків. Однак загони "Шторм Z", набрані з в'язнів, по чисельності абсолютно не порівняні з десятками тисяч, які тоді виділили Пригожину.
"Авдіївку зараз штурмують підрозділи "Шторм Z" та звичайні стройові частини", – зазначив Дикий.
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Які перспективи росіян в Авдіївці
Фраза "Фортеця Бахмут" стала символом героїзму захисників цього міста, їхню стійкість та мораль.
Наші хлопці та дівчата були "фортецею", а не місто. Бахмут взагалі не був пристосований до тривалої оборони. Це було звичайне місто без будь-якої фортифікації,
– зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".
Водночас Авдіївка в цьому сенсі зовсім інше місто. Авдіївська промзона та коксохім (Авдіївський коксохімічний завод – 24 Канал) – це скоріше аналог заводів "Азовсталь" та "Ілліча" в Маріуполі. Це потужна промзона з великою кількістю споруд з бетону.До речі. Ще з 2014 року в Авдіївці створена військова фортифікація, яка додана до базової промзони. У 2014 році ЗСУ зупинили росіян саме по Авдіївській промзоні, і протягом усього АТО лінія фронту на тій ділянці взагалі не рухалась. З початку повномасштабного вторгнення це була єдина ділянка старої лінії розмежування, яка не опинилась в російському тилу.
Наші військові, які захищають Авдіївку аж ніяк не гірші, ніж були в Бахмуті. Однак ще є фортифікація, в якій можна триматися довгий час і яку дуже важко зруйнувати навіть авіабомбами.
"Тому перспективи росіян в Авдіївці дуже сумнівні. Чому вони обрали саме це місто для того, щоб продемонструвати свою здатність кудись наступати, це одна з загадок Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова. Якби я був на їхньому місці, Авдіївка була б останнім населеним пунктом, на який би я вирішив наступати", – припустив Євген Дикий.
Ситуація в Авдіївці: коротко
- Видання The Wall Street Journal пише, що після провалу в жовтні штурмових дій на Авдіївку росіяни змінили тактику. Тепер вони відправляють в атаки невеликі групи піхоти.
- Проте ці російські піхотинці погано навчені та швидко потрапляють під вогонь українських сил. Попри те що, росіяни зазнають великих втрат, вони продовжують наступати.
- Ворог зазнає величезних втрат на Авдіївському напрямку. За місяці активних дій поблизу міста було ліквідовано приблизно 10 тисяч окупантів.
- Володимир Зеленський розповів, що Владімір Путін готовий покласти скільки завгодно російських військових зокрема поблизу Авдіївки, аби показати хоч якийсь результат до першої половини грудня. Саме в цей час він хоче оголосити, що йде на президентські вибори.