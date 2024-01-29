"Царську охоту" відбили, – Барабаш про оперативну ситуацію в Авдіївці

Під Авдіївкою тривають важкі бої, але українські військові тримають свої позиції та відбивають захоплені. Так, стало відомо про повернення під контроль захисників ресторанного комплексу "Царська охота".

Про це 24 Каналу повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, коментуючи ситуацію на цій ділянці фронту. За його словами, Сили оборони знешкодили диверсійно-розвідувальні групи, які заходили в місто.

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"Царську охоту" відбили, її повністю контролюють ЗСУ,

– констатував Барабаш.

Однак росіяни досі туди лізуть, намагаючись знову захопити позицію.

Загалом ситуація на Авдіївському напрямку докорінно незмінна. Ворог тисне, підтягує резерви, щодня кидає в штурм велику кількість людей. Активно застосовує артилерію – 50–60 обстрілів на день. Водночас кілька днів майже немає авіабомбових ударів.

Мешканці відмовляються від евакуації

Станом на ранок 29 січня в Авдіївці залишаються 1014 людей. Попри постійні обстріли й відсутність будь-яких комунікацій, вони відмовляються виїжджати.

На мій погляд, це вже на межі якогось морального злочину. Вони сидять, маємо привозити їм гуманітарну допомогу, маємо вмовляти їх ще в таких умовах,

– зазначив Барабаш.

Водночас є люди, які після майже двох років під обстрілами тепер ухвалюють рішення і виїжджають. У неділю, 28 січня, виїхали три людини, перед тим – 22, днем раніше – 28.

Треба сказати, що останнім часом проводити евакуацію дуже непросто, тому що ворог постійно обстрілює дорогу.

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