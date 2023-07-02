Бахмут – сакральний для росіян: чи знімуть вони війська з Півдня для підсилення оборони на Сході

Бахмут залишається одним з пріоритетних напрямків для російських загарбників. Зараз вони перекидають туди сили з Півдня та інших ділянок фронту, щоб зміцнити оборону міста.

Військовий оглядач Роман Бочкала зауважив, що зараз росіяни будуть скупчувати війська на важливих з їхньої точки зору ділянках фронту – зокрема в Бахмуті. Це також може бути пов'язане з невдалим заколотом Євгенія Пригожина. Про це він розповів 24 Каналу.

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Російська влада "перетасовує колоду"

Як відомо його ПВК "Вагнера" Пригожина було авангардом наступальних та оборонних дій росіян біля Бахмута. Але після провалу "перевороту" Пригожина ситуація з вагнерівцями наразі незрозуміла.

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"Зараз російська влада "перетасовує колоду", і на фронті можна очікувати будь-чого. Можливо, вони будуть відходити, а іншими словами втікати та скорочувати площу окупованих ними територій", – припустив військовий оглядач.

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"Продають" Бахмут як "перемогу"

Бахмут має для росіян велике пропагандистське значення, тому що вже тривалий час вони не мали "перемог" і російській владі потрібно було щось "продати" своєму населенню.

Бахмут – є сакральним для росіян і залишається таким і сьогодні. І для Путіна він залишається певною "перемогою". Адже він перебуває у "теплій ванні" і продовжує віддавати накази "тримати" Бахмут,

– зауважив Бочкала.

Російський диктатор перебуває у вигаданому світі, а тому надалі буде віддавати такі накази, а його посіпаки будуть їх виконувати.

"Ми розмірковуємо з позиції логіки, доцільності. А в Кремлі власна логіка. І ніхто Путіну не говорить правду – які втрати зазнають окупанти і що відбувається насправді. Тому росіяни і надалі будуть "тримати" Бахмут", – впевнений Роман Бочкала.

Більше про можливе перекидання сил ворога під Бахмут

Американський Інститут вивчення війни звернув увагу на активізацію окупантів на Бахмутському напрямку. Через посилення військових операцій ЗСУ довкола міста, росіяни намагаються перекидати в Бахмут додаткові ресурси.

Раніше ворог вже перекидав під Бахмут полк ВДВ з Лиманського напрямку. Також з початку українського контрнаступу Росія перевела частину найбоєздатніших сил з Херсонського напрямку на Бахмутський та Запорізький.

Однак аналітики з ISW наголошують, що можливо перекинутих підрозділів буде недостатньо для утримання позицій в Бахмуті. І тоді російське військово-політичне керівництво може "зіткнутися з важким вибором".

Російському командуванню доведеться знову перекидати сили у Бахмут з Херсонщини чи Луганщини, або з Півдня України. І тоді воно має вирішити, який саме напрямок фронту послабити через посилення Бахмутівського.