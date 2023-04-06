Росіяни реально "вляпалися" в Бахмуті, – Жданов

Окупанти не втрачають надії оточити Бахмут. Втім, їм вже традиційно не вдається досягти своїх цілей.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Захід дійсно переконаний, що ініціатива на Бахмутському напрямку все ж буде за Україною.

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США вірять в сили України

Олег Жданов розказав, що у Міністерстві оборони США заявили про розуміння стратегії Збройних Сил України щодо оборони Бахмута.

Пентагон вважає, що ЗСУ має сили й засоби для переходу в контрнаступ, в тому числі й коштом допомоги США,

– наголосив військовий експерт.

Такі заяви – чудове свідчення того, що українська сторона дійсно готується до контрнаступальних дій наразі, а ще має для того всі можливості.

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Росіяни потрапили в пастку

Олег Жданов розказав, що долі росіян на Бахмутському напрямку не позаздриш.

Російські війська там реально "влипли", тому що вони сьогодні не можуть зупинити наступальні дії, тому туди кидають в цю пічку всі резерви, які зібрали,

– пояснив військовий експерт.

Росія робить спроби вдатися до різних методів. Один із них – активне розсилання повісток.

"Владімір Путін намагається натягнути на вуха росіян поняття про поняття про Велику Вітчизняну війну за принципом "Вставай, країна величезна", щоб люди йшли у військкомат", – зосередив увагу він.

За його словами, російський диктатор прагне, щоб жива сила йшла на фронт воювати, втім насправді вмирати там немає за що, тому що загрози немає.

Якби не політика Путіна, то ніяких би санкцій не було, а купались би у своїх нафтодоларах і газових доларах, як сир в маслі,

– влучно підмітив Жданов.

Натомість Росію охопило криваве бажання стати імперією та незаконно заволодіти чужими територіями.

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