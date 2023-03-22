Натиск росіян у Бахмуті слабшає: військовий оглядач назвав 2 причини

За даними британської розвідки, інтенсивність російського штурму Бахмута на Донеччині поступово спадає. Це пов'язано з тим, що в окупантів виникли серйозні проблеми.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, послаблення російського штурму Бахмута пов'язане з 2 факторами.

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ПВК "Вагнера" не може компенсувати втрати

Військовий оглядач нагадав, що протягом тривалого часу основною силою, яка йшла на штурм Бахмута, були найманці ПВК "Вагнера". Однак зараз це військове формування втрачає кількісну перевагу.

Вагнерівців вже не можуть так масштабно використовувати, як живу силу. У них немає системи компенсації втрат, яка б працювала повноцінно,

– зазначив Коваленко.

Компенсація втрат у ПВК "Вагнера" відбувається не на тому рівні, як у той час, коли Євгєній Пригожин мав можливість вербувати ув'язнених у російських тюрмах.

"А регулярні російські війська, насамперед десантники не готові йти на штурм у першій лінії й відправляють попереду себе саме вагнерівців. А їх вже недостатньо для того, аби здійснювати хвилі "м'ясних" штурмів", – пояснив Коваленко.

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Росіяни розосередили ресурс

По-друге, за словами військового оглядача, російські війська поступово розтягуються по лінії фронту на Сході України.

Росіяни намагаються просуватися до Сіверська та до панівних висот на північно-західному напрямку. При цьому вони розтягують свої фланги та розосереджують ресурс. Їм не вистачає цього ресурсу, щоб повноцінно забезпечити кожний напрямок, зокрема, і штурмові дії у Бахмуті,

– зазначив Коваленко.

Відтак, як зазначив військовий оглядач, тиск російських сил на Бахмут поступово слабшає. Окупанти менш інтенсивно атакують місто, аніж робили це у січні – лютому 2023 року.

Ситуація біля Бахмута: коротко