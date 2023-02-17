Якщо ЗСУ відступлять, новим Бахмутом стане інше місто, – Кулеба про важливість оборони

Росія розпочала новий наступ в Донецькій області. Місто-фортеця Бахмут залишається ключовою точкою оборони.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він впевнений, що Бахмут вистоїть.

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Той, хто скаржиться, що оборона міста приносить занадто багато жертв, не повинен забувати: якщо ми відійдемо, інше місто стане новим Бахмутом. Тому наші воїни борються за кожен квадрат землі,

– зазначив Кулеба.

Він також додав, що росіяни планують збільшити інтенсивність бойових дій і наростити їх до весни. Але їхній план не спрацює. Міністр стверджує, що у Росії немає шансів на перемогу.

"Після початку мобілізації частину призовників росіяни відправили на фронт без підготовки – їх вбили. Інша частина новобранців пройшла підготовку і зараз відправлена ​​в Україну, але їх бойові якості навряд чи вищі. Цифри – це ще не все", – зауважив міністр.

Кулеба розповів, що Росія застосовує здебільшого зброю радянських часів. До слова, Україна теж нею воювала, однак – на початку війни. Тепер наші воїни мають більш сучасну зброю, яка надзвичайно допомагає.

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