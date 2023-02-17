Якщо ЗСУ відступлять, новим Бахмутом стане інше місто, – Кулеба про важливість оборони
Джерело:WAZ
Росія розпочала новий наступ в Донецькій області. Місто-фортеця Бахмут залишається ключовою точкою оборони.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він впевнений, що Бахмут вистоїть.
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Той, хто скаржиться, що оборона міста приносить занадто багато жертв, не повинен забувати: якщо ми відійдемо, інше місто стане новим Бахмутом. Тому наші воїни борються за кожен квадрат землі,
– зазначив Кулеба.
Він також додав, що росіяни планують збільшити інтенсивність бойових дій і наростити їх до весни. Але їхній план не спрацює. Міністр стверджує, що у Росії немає шансів на перемогу.
"Після початку мобілізації частину призовників росіяни відправили на фронт без підготовки – їх вбили. Інша частина новобранців пройшла підготовку і зараз відправлена в Україну, але їх бойові якості навряд чи вищі. Цифри – це ще не все", – зауважив міністр.
Кулеба розповів, що Росія застосовує здебільшого зброю радянських часів. До слова, Україна теж нею воювала, однак – на початку війни. Тепер наші воїни мають більш сучасну зброю, яка надзвичайно допомагає.
Успіхи ЗСУ у війні: останні новини
- Російські вояки щодня поповнюють статистику Генштабу ЗСУ. За минулу добу наші військові відправили на той світ 800 російських загарбників. Загальна статистика свідчить про те, втрати ворога у живій силі станом на 17 лютого вже налічують 141 260 бійців.
- До тієї ж когорти нещодавно потрапив Віктор Фурсов – топофіцер розвідки Росії. Зауважимо, що цьому російському окупанту довго вдавалося уникати смерті. Відомо, що воював в Україні він ще з 2014 року, але у 2023 його кар'єрний ріст обірвався.
- Варто додати, що бойовий потенціал ПВК "Вагнера" теж помітно зменшився. Джерела 24 Каналу в спецслужбах повідомили, що серед найманців Пригожина в Україні загинув кожен 5. Також кожен 10 зазнав важкого поранення без шансів на повернення.