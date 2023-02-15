Ми тримаємо не саме місто, – полковник ЗСУ пояснив важливість оборони Бахмута

Російські окупанти більше пів року безуспішно намагаються захопити Бахмут на Донеччині. ЗСУ не покинуть місто, бо оборана Бахмута – це ще й утримання рубежу від Вугледару до Куп’янська.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ворогу не вдасться вийти на кордони Донецької області.

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Бахмут – потужне укріплення району

Світан зазначив, що оборона Бахмута утримує рубіж оборони від Вугледара до Куп’янська. Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що місто потужно укріплює район.

"Витягнутий з північного сходу на південний захід вздовж річки Бахмут. Від заходу Бахмута починаються пагорби. Зверху нависає той же Часів Яр. Укріплення району дуже потужне. Це хороший полігон для знищення російських військ", – переконаний він.

Військовий експерт зауважив, що росіяни вже понад пів року не можуть виштовхнути українських військових з міста, оточити Бахмут в окупантів теж не вийде. Світан каже, що зараз ворог бореться за Парасковіївку та Красну Гору.

"У них це не виходить, бо Парасковіївка і Красна Гора розташовані під вогневим контролем нашої артилерії, яка розміщена на лівому березі річки Бахмутки і на пагорбах, які західніше від річки", – відзначив полковник.

Також, як каже Роман Світан, росіяни не можуть обійти Бахмут з півдня, бо вперлись у систему оборони вздовж шосе з Костянтинівки в Бахмут. Цю дорогу ЗСУ використовують як укріплення району.

Ми утримуємо не місто, не населений пункт, не точку на місцевості. Тут дуже хороше укріплення району. Поки воно буде триматися, поки не будуть перерізані логістичні ланцюжки, через які забезпечується Бахмут, нема сенсу з нього виходити,

– наголосив військовий експерт.

Роман Світан вважає, що наразі нема підстав для виходу українських бійців з Бахмута. Він переконаний, що загарбники не пройдуть далі та не досягнуть мети вийти на кордони Донецької області.

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