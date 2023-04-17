Соловйов поїхав цілим – це наш прокол, – військовий розповів про бої в Бахмуті

Окупанти вже котрий місяць ціною величезних зусиль та втрат намагаються захопити місто Бахмут. Воно має важливі логістичні розв'язки, до того ж психологічне значення, адже росіянам вкрай потрібні хоч якісь перемоги на фронті.

Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Також з'явилася інформація, що російський пропагандист Владімір Соловйов нібито відвідав Бахмут, про що трубив на всіх своїх ресурсах.

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"Соловйов поїхав цілим – це, на жаль, наш прокол. Будемо намагатися виправити наступного разу", – прокоментував військовий.

Бахмут майже зруйнований

За словами Сазонова, Бахмут досі залишається для росіян досить сакральним місцем. Ще минулого року Владімір Путін дав наказ захопити всю Луганську область до 14 червня, а Донецьку – до 14 липня. Це їм не вдалося, згодом дату неодноразово переносили, а 1 січня Євгєній Пригожин обіцяв "залізобетонно взяти" хоча б Бахмут.

Однак у росіян досі цього не вийшло, хоча в Бахмуті тривають важкі бої постійно.

Від Бахмута практично не залишилось нічого, він зруйнований настільки, що мої побратими, які воювали в Маріуполі, говорять, що він виглядає гірше за Маріуполь останніми днями,

– додав спікер.

Військовий розповів, що з точки зору логістики Бахмут важливий, бо через нього проходить траса, яка пов'язує Маріуполь, Донецьк, Горлівку, Курдюмівку, Майорськ, Зайцеве, Бахмут, далі йде на Слов'янськ. Інша дорога, що прямує на захід, це дорога на Костянтинівку та Покровськ.

Важливо, що Бахмут розташований в низині, його оточують три висоти, Часів Яр і ще дві. З них місто чудово оглядається та прострілюються.

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Далі Бахмута росіяни піти не зможуть

Сазонов припустив, що росіяни прагнуть захопити Бахмут, аби їм було вигідніше заходити на Слов'янськ та Краматорськ з іншого боку. Також серед їхніх планів може бути вихід з Бахмута та просування на захід в напрямку Костянтинівки.

Вони можуть іти в різні сторони, але, мені здається, тут повторюється ситуація з Лисичанськом та Сєвєродонецьком кінця весни 2022 року, коли вони штурмували ці міста дуже довго, поклали там купу народу та техніки, і коли все-таки зайшли, далі йти не змогли, бо було просто ніким, вони зазнали шалених втрат,

– зауважив боєць.

Він переконаний, що навіть у випадку взяття Бахмута, далі від нього окупанти піти найближчим часом не зможуть, у них вже закінчуються резерви.

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