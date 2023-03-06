Бахмут стоїть – ворог зазнає колосальних втрат, – прикордонники показали вечір у місті

6 березня 2023, 20:25
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Джерело:

Держприкордонслужба

Українські воїни продовжують героїчно боронити Бахмут. Росіяни не мають успіхів та зазнають великих втрат.

У Держприкордонслужбі оприлюднили відео з міста. Прикордонник розповів, що там відбувається.

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Бахмут стоїть

Сили оборони України продовжують героїчно утримувати Бахмут.

Бахмут стоїть! Прикордонники стоять! Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів. Ворог не має успіху й зазнає колосальних втрат. Та наші бійці спокійні,
– мовиться у підписі до ролика ДПСУ.

У ролику один з прикордонників розповів, як завершується день у Бахмуті.

Дивіться відео з Бахмута

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Оборона Бахмута триває: коротко про рішення командування

  • Президент Володимир Зеленський 6 березня провів Ставку Верховного Головнокомандувача.
  • На засіданні обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, зокрема, Бахмутському.
  • Командування вирішило продовжувати оборону міста.
  • Попри те, що росіяни продовжують спроби оточити та захопити Бахмут, у Генштабі наголошують, що ці намагання – безрезультатні.
  • Місто досі перебуває під контролем ЗСУ, і українські військові не покинули його.

Автор: Ольга Котів