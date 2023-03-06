Бахмут стоїть – ворог зазнає колосальних втрат, – прикордонники показали вечір у місті

Українські воїни продовжують героїчно боронити Бахмут. Росіяни не мають успіхів та зазнають великих втрат.

У Держприкордонслужбі оприлюднили відео з міста. Прикордонник розповів, що там відбувається.

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Бахмут стоїть

Сили оборони України продовжують героїчно утримувати Бахмут.

Бахмут стоїть! Прикордонники стоять! Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів. Ворог не має успіху й зазнає колосальних втрат. Та наші бійці спокійні,

– мовиться у підписі до ролика ДПСУ.

У ролику один з прикордонників розповів, як завершується день у Бахмуті.

Дивіться відео з Бахмута

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