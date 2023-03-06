Бахмут стоїть – ворог зазнає колосальних втрат, – прикордонники показали вечір у місті
6 березня 2023, 20:25Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
Українські воїни продовжують героїчно боронити Бахмут. Росіяни не мають успіхів та зазнають великих втрат.
У Держприкордонслужбі оприлюднили відео з міста. Прикордонник розповів, що там відбувається.
До теми Точка біфуркації війни, – Череватий пояснив слова Сирського про "найвищу напруженість" в Бахмуті
Бахмут стоїть
Сили оборони України продовжують героїчно утримувати Бахмут.
Бахмут стоїть! Прикордонники стоять! Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів. Ворог не має успіху й зазнає колосальних втрат. Та наші бійці спокійні,
– мовиться у підписі до ролика ДПСУ.
У ролику один з прикордонників розповів, як завершується день у Бахмуті.
Дивіться відео з Бахмута
Варто прочитати Українські захисники ліквідували ворожу ДРГ на Херсонщині: свіжі втрати Росії на Півдні
Оборона Бахмута триває: коротко про рішення командування
- Президент Володимир Зеленський 6 березня провів Ставку Верховного Головнокомандувача.
- На засіданні обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, зокрема, Бахмутському.
- Командування вирішило продовжувати оборону міста.
- Попри те, що росіяни продовжують спроби оточити та захопити Бахмут, у Генштабі наголошують, що ці намагання – безрезультатні.
- Місто досі перебуває під контролем ЗСУ, і українські військові не покинули його.