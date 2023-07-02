Сили оборони просуваються на флангах Бахмута, в самому місті діють деякі підрозділи, – Череватий

Сили оборони просуваються на південних і північних флангах навколо Бахмута. У самому місті працюють українські снайперські групи та деякі інші підрозділи.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал.

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Череватий розповів про ситуацію в Бахмуті

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що в Бахмуті немає міських інтенсивних боїв.

Там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде дещо згодом сказати. Масивний натиск триває на південних і північних флангах навколо міста. Там у нас є просування. Коли ми його верифікуємо, закріпимося – деталі розповімо,

– заявив Череватий.

За його словами, Сили оборони перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку.

"Якщо 10 місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо зовсім протилежною тактикою – навпаки, використовуємо всі досягнення вітчизняної та світової військової науки, безпілотні апарати, розвідку, високоточні системи, щоб знищувати ворога, пробивати проходи в мінних полях. І крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до великих втрат, просуваємося. І в принципі, виконуємо поставлені завдання по натиску на ворога", – повідомив військовий.

Він додав, що минулого тижня на Бахмутському напрямку українські військові практично щодоби брали росіян у полон.

"Попередній тиждень був багатий на взяття в полон. Фактично щодоби брали полонених. Ця доба непоказова – тільки один полонений, але було і 8 – 10 полонених за добу. Це різного типу підрозділи як регулярної армії противника, так і ветерани приватної компанії, де були люди з кримінальним минулим", – пояснив речник.

Полонені переважно є людьми не високоосвіченими та невисокого соціального статусу.

"Високомотивованих або високопідготовлених фахівців ми серед них не бачили", – підсумував Череватий.

На Бахмутському напрямку вже немає вагнерівців

Російські окупанти продовжують утримувати потужне угруповання військ на Бахмутському напрямку.

Зокрема, там є до 50 тисяч загарбників, більше ніж 300 танків, понад 330 артилерійських систем та 140 РСЗВ.

Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку воюють ворожі десантники, піхотні підрозділи, війська тероборони, бойовий армійський резерв, так званий "Барс", частини підрозділів невеликих ПВК. Однак вагнерівців там вже немає.