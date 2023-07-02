Сили оборони просуваються на флангах Бахмута, в самому місті діють деякі підрозділи, – Череватий
Сили оборони просуваються на південних і північних флангах навколо Бахмута. У самому місті працюють українські снайперські групи та деякі інші підрозділи.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал.
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Череватий розповів про ситуацію в Бахмуті
Речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що в Бахмуті немає міських інтенсивних боїв.
Там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде дещо згодом сказати. Масивний натиск триває на південних і північних флангах навколо міста. Там у нас є просування. Коли ми його верифікуємо, закріпимося – деталі розповімо,
– заявив Череватий.
За його словами, Сили оборони перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку.
"Якщо 10 місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо зовсім протилежною тактикою – навпаки, використовуємо всі досягнення вітчизняної та світової військової науки, безпілотні апарати, розвідку, високоточні системи, щоб знищувати ворога, пробивати проходи в мінних полях. І крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до великих втрат, просуваємося. І в принципі, виконуємо поставлені завдання по натиску на ворога", – повідомив військовий.
Він додав, що минулого тижня на Бахмутському напрямку українські військові практично щодоби брали росіян у полон.
"Попередній тиждень був багатий на взяття в полон. Фактично щодоби брали полонених. Ця доба непоказова – тільки один полонений, але було і 8 – 10 полонених за добу. Це різного типу підрозділи як регулярної армії противника, так і ветерани приватної компанії, де були люди з кримінальним минулим", – пояснив речник.
Полонені переважно є людьми не високоосвіченими та невисокого соціального статусу.
"Високомотивованих або високопідготовлених фахівців ми серед них не бачили", – підсумував Череватий.Зверніть увагу! Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
На Бахмутському напрямку вже немає вагнерівців
- Російські окупанти продовжують утримувати потужне угруповання військ на Бахмутському напрямку.
- Зокрема, там є до 50 тисяч загарбників, більше ніж 300 танків, понад 330 артилерійських систем та 140 РСЗВ.
- Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку воюють ворожі десантники, піхотні підрозділи, війська тероборони, бойовий армійський резерв, так званий "Барс", частини підрозділів невеликих ПВК. Однак вагнерівців там вже немає.