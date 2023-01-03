Окупанти не зможуть втримувати контратаки ЗСУ біля Бахмута та Сватового, – військовий оглядач

Росіяни мають усе більше проблем із постачанням боєприпасів та людського ресурсу. Вже невдовзі окупаційні війська не здатні будуть стримувати контратаки ЗСУ біля Бахмута та Сватового.

Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, окупантам бракуватиме сил та засобів для того, щоб повноцінно зробити з ділянки Сватове – Кремінна бастіон, який неможливо буде пробити.

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Окупанти не зможуть компенсувати втрати біля Бахмута

Коваленко зазначив, що впродовж грудня ЗСУ завдавали ударів по ворожих складах із боєприпасами, з яких відбувалося постачання боєкомплекту до артилерії біля Бахмута. Тобто росіян залишили без пропорційної кількості боєкомплекту вже до кінця грудня.

Він нагадав, що наприкінці 2022 року в мережі було оприлюднено відео, на якому вагнерівці скаржилися, що їм не вистачає боєприпасів. Усе це завдяки регулярній високоточній роботі нашої артилерії. Також ми бачили, як ЗСУ "привітали" з Новим роком окупантів у Макіївці.

Це було феєрично, це було яскраво, а також це було знищення за лічені хвилини батальйонно-тактичної групи фактично пораненими та ліквідованими,

– зауважив Коваленко.

За його словами, це була свіжа БТГр, яка мала боєприпаси та певну кількість техніки. Саме вона повинна була так чи інакше йти на ротацію з тими підрозділами, які перебувають по лінії зіткнення в напрямку Авдіївки та Бахмута. Тобто у росіян виникає проблема вже не лише з боєприпасами, а й зі своєчасним постачанням ресурсу, який міг би компенсувати втрати.

Тому, наголосив Коваленко, на цих локаціях може повністю змінитися найближчим часом ситуація, тому що російські окупанти не зможуть стримувати контратаки ЗСУ та втрачатимуть позиції в тих чи інших локаціях біля Авдіївки й Бахмута.

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Коли ворог не зможе оборонятися біля Сватового

Військово-політичний оглядач зауважив, що росіяни кидають велику кількість сил та засобів на лінію Сватове – Кремінна. Проте їх усе одно не вистачатиме для того, щоб повноцінно зробити з цієї ділянки бастіон, який неможливо буде пробити.

За його словами, відрізок Сватове – Кремінна перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ, а на деяких локаціях уже фізично перебувають наші воїни. Тому переміщення окупантів по цій ділянці є доволі проблематичним.

Водночас він зауважив, що на відрізку Троїцьке – Сватове дещо інша ситуація, адже саме цією ділянкою йде постачання сил та засобів із Росії до Сватового. Коли ЗСУ встановлять вогневий контроль та буде фізична присутність на цьому відрізку – це може поставити крапку в питанні подальшого розвитку подій щодо звільнення Сватового.

Коли буде перерізано північну та південну гілки цієї траси – Сватове неможливо буде російським окупантам повноцінно обороняти, вести там оборонні дії. Отже, їм залишатиметься виключно одне – тікати до Старобільська,

– наголосив Коваленко.

А тоді, резюмував військово-політичний оглядач, буде сипатися весь їхній фронт, а також відбуватиметься каскадне руйнування оборони ворога принаймні до Старобільська.

Яка ситуація біля Бахмута та Сватового: коротко