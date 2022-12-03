Окупанти у Бахмуті потрапили в "капкан": чи дійсно це місто таке важливе для Росії
Росіяни вже кілька місяців безрезультатно намагаються взяти Бахмут, що на Донеччині. Спочатку він справді мав для них оперативну цінність, але зараз перетворився у такий собі "капкан".
Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, у питанні завоювання Бахмута окупанти стали заручниками своєї ж пропаганди.
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Чому Бахмут став таким важливим для росіян
Світан пояснив, що початково загарбники так вперлися у Бахмут, бо за ним проходить водовід, який живить водою весь Донбас аж до Маріуполя. Росіянам було важливо взяти його під свій контроль, але з цим завданням вони не впоралися.
Експерт вважає, що зараз, після кількох місяців інформаційного потоку щодо Бахмута, це місто стало для окупантів своєрідним фетишем – вони не можуть його взяти, але не можуть і залишити.
Тому зараз вони потрапили до так званого "капкана", куди їх загнало військово-політичне керівництво Росії, і в цьому капкані українські війська просто перемелюють їх,
– підкреслив Світан.
Він додав, що приблизно такий самий "капкан" свого часу був організований і в районі Сєвєродонецька. Тобто це місто також було "підсвічене" росіянами, і їм довелося кілька місяців буквально самознищуватися об оборонні редути українців. Те саме зараз відбувається і в Бахмуті.
Втрати росіян колосальні
Також військовий експерт зауважив, що в районі Бахмута переважно воюють найманці російських ПВК – "Вагнера" та інших. Їм ставлять завдання для рівня, наприклад, ротної тактичної групи – виконувати певні наступальні дії. І далі рота, розділяючись на рівні взводів і відділень, виконує ці завдання, але з постійним підживленням живою силою, тобто "гарматним м'ясом". Це необхідно, оскільки в бій ці окупанти йдуть практично з самим стрілецьким озброєнням без броні – щонайбільше з підтримкою артилерії.
Відповідно, ці малі групи просто гинуть там, застеляючи тілами українську землю. Оскільки це – переважно "приватники", то їх ніхто і не збирає. Тому і з'являються фото та відео, на яких видно практично гори "двохсотих" росіян на цих позиціях. І попри це, росіяни продовжують спроби наступу, адже завдання зверху ніхто не скасовував.
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Останні новини з Бахмута: коротко
- 2 грудня українські військові з 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ показали, як майстерно їм вдалося розбити вагнерівців під Бахмутом. Окупанти саме задумали ротацію, коли їм накрили потужним вогнем з польської гаубиці "Краб".
- Попри такі успіхи, ЗСУ на цьому напрямку бойових дій доводиться досить складно, адже росіяни намагаються виконувати поставлене перед ними завдання – здійснювати до 10 атак за добу. А співвідношення артилерії там – 1 до 10 стволів на на нашу користь.
- Навіть в таких умовах українські оборонці героїчно тримають фронт, а росіянам вдається здобувати лише якісь мікроуспіхи та роздувати їх до масштабів великих перемог. Наприклад, вони намагаються максимально розказати своєму населенню про взяття якоїсь частини населеного пункту, кількох вулиць чи якоїсь висоти.