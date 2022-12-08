Бойові дії тут не припиняються, – військовий ЗСУ про ситуацію в Бахмуті

Найгарячішим напрямком на фронті є Бахмутський. Тут постійно відбуваються бойові дії, і це єдиний напрямок, де росіяни намагаються йти в атаку.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, український активіст Павло Вишебаба. Раніше повідомлялось про те, чому битва за Бахмут є вирішальною для контролю України над Донбасом.

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Тактичний відступ з Бахмута

Вишебаба зазначив, що питання тактичного відступу з Бахмуту мають вирішувати головнокомандувач і наші стратеги. Часто тактичний відступ може бути дуже корисним, і, зокрема, 68-ма бригада також такий прийом улаштовувала на Курахівському напрямку. Це не секрет для війн, що інколи відступ робиться спеціально.

Якщо командування вирішить, таке може статись. Однак якщо командування бачить, що маємо стояти, то стоїмо. І тут на Курахівському напрямку разом з іншими бригадами, й узагалі по всій Донеччині не припинялись бойові дії, навіть коли були події на Харківщині та Херсонщині, хоч вони й не потрапляли у стрічку новин,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

"Тут дуже багато всього відбувається"

Він продовжив: те, що не зсувається лінія фронту, не означає, що немає бойових дій. Тут дуже багато всього відбувається. І це дорогого коштує.

"Часто і смерті наших побратимів. Тільки Світлу Пам'ять побажати й Царство Небесне! Ми стоїмо на передовій на Курахівському напрямку 9 місяців. Це коштує дуже дорого нашій державі", – наголосив український активіст.

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Бригада стоїть 9 місяців

За його словами, його бригада приїхала сюди в березні закрити собою, часто у прямому значенні, ділянку фронту. Лінія фронту з березня майже не змінилась.

200-х, 300-х замінюють новобранці, але основний кістяк бригади залишається надалі,

– підкреслив Вишебаба.

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