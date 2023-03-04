Є загроза оточення, – Жданов припустив, чи виведуть ЗСУ війська з Бахмута

4 березня 2023, 16:29
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Росіяни продовжують штурмувати Бахмут Донецької області та мають частковий успіх. Командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід українських бійців з міста.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, вже є повідомлення про те, що з Бахмута виходять деякі українські підрозділи.

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Росіяни можуть оточити Бахмут

Жданов зазначив, що на Бахмутському напрямку росіяни мають частковий успіх. Загарбники вже просунулись у напрямку Дубово-Василівки, Хромове перебуває під вогневим контролем ворога, а район м’ясокомбінату у Бахмуті контролюють окупанти. Певне просування Росії спостерігається на півдні міста.

Натомість російські війська зазнали поразки у спробах атакувати села Іванівське та Ступочки, стверджує він.

На думку військового експерта, командування ЗСУ прийме рішення про вихід українських військових з Бахмута, попри певні успіхи наших бійців. Він відзначив, що вже є повідомлення про те, що з Бахмута виходять деякі українські підрозділи.

Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута,
– переконаний він.

Олег Жданов підкреслив, що є загроза оточення Бахмута російськими військами. Окупанти постійно б’ють по місту артилерією. Ситуація у Бахмуті вкрай критична.

Жданов про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео

Що відбувається на фронті: головне

  • Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника.
  • У Бахмуті на Донеччині тривають інтенсивні бої. Українська оборона перебуває під дедалі сильнішим тиском з боку російських загарбників. Міноборони Великої Британії також повідомило про руйнування мостів Збройними Силами України.
  • Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмута, чітко виконують поставлені завдання. Командувач Сил спеціальних операцій ЗС України бригадний генерал Віктор Хоренко приїздив до Бахмута, де перевірив роботу своїх підрозділів.

Автор: Олександра Садова