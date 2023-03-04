Є загроза оточення, – Жданов припустив, чи виведуть ЗСУ війська з Бахмута

Росіяни продовжують штурмувати Бахмут Донецької області та мають частковий успіх. Командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід українських бійців з міста.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, вже є повідомлення про те, що з Бахмута виходять деякі українські підрозділи.

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Росіяни можуть оточити Бахмут

Жданов зазначив, що на Бахмутському напрямку росіяни мають частковий успіх. Загарбники вже просунулись у напрямку Дубово-Василівки, Хромове перебуває під вогневим контролем ворога, а район м’ясокомбінату у Бахмуті контролюють окупанти. Певне просування Росії спостерігається на півдні міста.

Натомість російські війська зазнали поразки у спробах атакувати села Іванівське та Ступочки, стверджує він.

На думку військового експерта, командування ЗСУ прийме рішення про вихід українських військових з Бахмута, попри певні успіхи наших бійців. Він відзначив, що вже є повідомлення про те, що з Бахмута виходять деякі українські підрозділи.

Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута,

– переконаний він.

Олег Жданов підкреслив, що є загроза оточення Бахмута російськими військами. Окупанти постійно б’ють по місту артилерією. Ситуація у Бахмуті вкрай критична.

Жданов про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео

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