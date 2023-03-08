У росіян є одне найбільше "досягнення" у Бахмуті: чи є підстави для виходу ЗСУ з міста

Російські окупанти не залишають спроб захопити Бахмут у Донецькій області. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що якщо ворог захопить місто, то під загрозою опиняться Краматорськ і Слов'янськ. Але наразі нема підстав для виходу ЗСУ з Бахмута.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, найбільше "досягнення" росіян – вихід на межу вулиці Щедра в Бахмуті.

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Загрози при виході ЗСУ з міста

Коваленко зазначив, що траси Т-05-04 ТА О-0506 перебувають під вогневим контролем росіян. Тому Бахмут опинився у напівкільці, що створило проблеми в матеріально-технічному забезпеченні українських військових.

Військовий оглядач переконаний, що окупанти не мають достатньо ресурсів, аби вести наступальні бої у Бахмуті. Ворог зможе це зробити, коли зміняться погодні умови.

Вони зараз перерозподіляють свій ресурс, концентруються на міських боях. Наступальні бої у напрямку Т-05-04 ТА О-0506 можуть відновитися з новою силою, коли зміняться погодні умови. Зараз погодні умови не на користь російських окупантів,

– вважає він.

Олександр Коваленко відзначив, що наразі вихід ЗСУ з Бахмута не доцільний. Українська артилерія контролює наступальні дії російських загарбників. Він також наголосив, що Росія не досягне своїх цілей.

"Вони (росіяни – 24 Канал) витратили 9 місяців на те, щоб з різних точок пройти від 4 до 10 кілометрів до Бахмута. Зараз їхнє найбільше досягнення – те, що вони змогли вийти на межу вулиці Щедра в Бахмуті", – сказав військовий оглядач.

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Росія не має достатньо ресурсів

Як стверджує Коваленко, наразі жива сила – це єдиний ресурс, за допомогою якого окупанти можуть просуватися без обмежень. Вони мають змогу поповнювати особовий склад того чи іншого підрозділу, не здійснювати його відведення від лінії зіткнення.

"На лівобережжі Херсонщини та Запорізькій області у росіян критична ситуація з поповненням своїх підрозділів. Вони не мають там повної штатної комплектації. Основну їхню техніку відправляють на Бахмутський напрямок. Навіть там її не вистачає", – зауважив він.

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