Росію влаштовує ситуація в Бахмуті, – оглядач про захисну стратегію окупантів

Росія не полишає спроб захопити Бахмут та кидає туди всі сили. Ворога влаштовує ситуація у місті. Змінити хід бойових дій зможе контрнаступ ЗСУ, який окупанти намагаються відтягнути.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз росіяни перебувають в обороні, це їхня захисна стратегія.

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Бахмут для росіян – рятівна соломинка

Мусієнко зазначив, що зараз ЗСУ у Бахмуті перебувають в обороні. Він підкреслив, що Росію влаштовує ситуація у місті.

Те, що відбувається у Бахмуті, Росію цілком влаштовує. Росіяни досі хапаються за Бахмут, як за рятівну соломинку для себе. Вони думають, що Україна буде переміщувати туди резерви, які не можуть бути залучені для контрнаступу ЗСУ,

– вважає він.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, змінити хід бойових дій у Бахмуті та на Сході загалом зможе контрнаступ ЗСУ.

Мусієнко про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

Росія хоче відтягнути контрнаступ ЗСУ

Як стверджує Олександр Мусієнко, у Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці росіяни перебувають в обороні. У такий спосіб вони намагаються відтягнути контрнаступ ЗСУ.

"Ці дії спрямовані на витягування наших військ, щоб якомога більше наших бійців перебувало саме там. Це така захисна стратегія росіян, які намагаються відтягувати у такий спосіб, як вони думають, наш контрнаступ", – пояснив оглядач.

Він додав, що оборонні дії полягають не тільки в тому, щоб захищати якусь ділянку, а в тому, щоб витягувати наші сили саме на ці напрямки та не давати проводити наступальні дії на інших.

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