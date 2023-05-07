Росію влаштовує ситуація в Бахмуті, – оглядач про захисну стратегію окупантів
Росія не полишає спроб захопити Бахмут та кидає туди всі сили. Ворога влаштовує ситуація у місті. Змінити хід бойових дій зможе контрнаступ ЗСУ, який окупанти намагаються відтягнути.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз росіяни перебувають в обороні, це їхня захисна стратегія.
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Бахмут для росіян – рятівна соломинка
Мусієнко зазначив, що зараз ЗСУ у Бахмуті перебувають в обороні. Він підкреслив, що Росію влаштовує ситуація у місті.
Те, що відбувається у Бахмуті, Росію цілком влаштовує. Росіяни досі хапаються за Бахмут, як за рятівну соломинку для себе. Вони думають, що Україна буде переміщувати туди резерви, які не можуть бути залучені для контрнаступу ЗСУ,
– вважає він.
На думку керівника Центру військово-правових досліджень, змінити хід бойових дій у Бахмуті та на Сході загалом зможе контрнаступ ЗСУ.
Мусієнко про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео
Росія хоче відтягнути контрнаступ ЗСУ
Як стверджує Олександр Мусієнко, у Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці росіяни перебувають в обороні. У такий спосіб вони намагаються відтягнути контрнаступ ЗСУ.
"Ці дії спрямовані на витягування наших військ, щоб якомога більше наших бійців перебувало саме там. Це така захисна стратегія росіян, які намагаються відтягувати у такий спосіб, як вони думають, наш контрнаступ", – пояснив оглядач.
Він додав, що оборонні дії полягають не тільки в тому, щоб захищати якусь ділянку, а в тому, щоб витягувати наші сили саме на ці напрямки та не давати проводити наступальні дії на інших.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Росія зараз з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі окупанти стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку.
- Маляр наголосила, що наші військові не дають загарбникам прорвати оборону. Так, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів ПВК "Вагнер".
- Євгєній Пригожин та Рамзан Кадиров заявили, що у Бахмуті зміняться окупаційні війська. Замість вагнерівців планують прийти кадировці. В Інституті вивчення війни вважають, що Пригожин і Кадиров, ймовірно, прагнуть представити міноборони Росії та регулярні російські війська неефективними й покласти провину за будь-які невдачі країни-агресорки в районі Бахмута на міністерство.
- Міноборони Росії ще не відреагувало на скоординовані заяви Пригожина та Кадирова про Бахмут. Тож є підозра, що для відомства це було несподівано і невигідно. У російських сил, ймовірно, немає резервів, які вони могли б направити в Бахмут замість вагнерівців.
- Нагадаємо, що 5 травня Пригожин заявив, що 10 травня він нібито виведе вагнерівців з Бахмута через "боєприпасний голод". Експерти, аналітики та західні ЗМІ раніше закликали не вірити Пригожину.