"Випалюють" весь свій ресурс: боєць ЗСУ розповів про шокуючу тактику росіян у Бахмуті

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут Донецької області та хвилями штурмують позиції ЗСУ. Для цього росіяни максимально застосовують живу силу та обкладаються трупами вбитих загарбників.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, українські військові не просто стоять в обороні, а також завдають ударів по штурмових діях окупантів.

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"Наші бійці тримають сектор і по можливості завдають ударів на штурмові дії, щоб відкинути противника від Бахмута і шляхів сполучення, які оточують місто, які ЗСУ використовують для постачання всього необхідного та ведення бойових дій", – відзначив військовий.

Росіяни обкладаються трупами

Федоренко зазначив, що переважно на Бахмутському напрямку росіяни застосовують живу силу, а бронетехніку майже не використовують. Ворог хвилями намагається штурмувати позиції ЗСУ.

Серед них є групи "копачів", завдання яких не стільки завдати ураження по позиціях ЗСУ, стільки максимально близько підпустити, щоб підготувати позицію, на яку потім зайдуть штурмовики. Звідти штурмовики виконують ударно-штурмові дії по наших позиціях,

– пояснив він.

За словами командира роти 92 ОМБр, коли ЗСУ знищують групи "копачів", нова група "шукачів", заходячи на позицію, обкладається тілами вбитих окупантів і починає далі закопуватись. Росію зовсім не турбують життя їхніх мобілізованих.

"Використовують цей резерв, бо він поки не закінчується і найближчим часом закінчуватись не буде. Але на деяких відтинках противник знизив інтенсивність застосування броньованої техніки, зокрема артилерійських засобів", – зауважив Федоренко.

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Бахмут для росіян – елемент пропаганди

Юрій Федоренко підкреслив, що Росії дуже важливо отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями в адміністративних межах. Тому для ворога Бахмут є ключовим у досягненні мети.

Окрім того, як стверджує боєць ЗСУ, у такий спосіб загарбники хочуть підняти авторитет російського керівництва та військових, які зараз мобілізуються або проходять підготовку.

"У них кожна українська позиція, на яку вдалося зайти, подається як надзвичайно велика перемога. Те, що нібито скоро Бахмут буде захоплений, має стерти страхи росіян щодо мобілізації. Бахмут у Росії використовується як елемент пропаганди", – додав Федоренко.

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