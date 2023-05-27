Ротація росіян у Бахмуті може дати ЗСУ ініціативу розпочати новий етап операцій, – ISW

Найманці ПВК "Вагнера" продовжують відступати з Бахмута. Російським регулярним військам буде складно замінити їх на позиціях у місті.

Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни. Раніше ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці продовжують здавати позиції в Бахмуті російському міноборони та відступати.

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Темпи наступу росіян знизились

Українські джерела стверджують, що у Бахмуті досі присутні війська "Вагнера", але темпи наступальних дій росіян навколо міста продовжують знижуватися.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що на околицях Бахмута на зміну підрозділам "Вагнера" прийшли регулярні російські підрозділи. Ймовірно, мовиться про райони на флангах навколо Бахмута.

Можливість для нових операцій ЗСУ

ЗСУ проводять локалізовані контратаки на флангах міста. Аналітики переконані, зниження темпів російських наступальних операцій в районі Бахмута, ймовірно, надалі українським силам в цьому районі ініціативу для початку нової фази операцій навколо міста, якщо вони цього захочуть.

Українські сили провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки (11 кілометрів від Бахмута) та Кліщіївки (7 кілометрів). Зокрема, українські контратаки в районі Оріхово-Василівки змусили підрозділи ПВК "Ветеран" відступити на відстань до кілометра від позицій, які вони раніше займали в цьому районі.