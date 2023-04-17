Крок відчаю: боєць ЗСУ сказав, до чого почали вдаватися окупанти у Бахмуті

На Бахмутському напрямку ведуться запеклі вуличні бої. Ворог намагається взяти під свій контроль залізничну станцію.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. За його словами, окупанти підтягують у місто застарілу техніку, непризначену для місцевості.

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Чого прагне ворогу у Бахмуті

Петро Волощенко наголосив, що найгарячіша ділянка у Бахмуті – це центр міста.

Вони намагаються закріпитися на залізничному вокзалі, де вже поклали немало своїх сил, і по всій лінії залізничної дороги, але також не полишають спроб взяти район Квадратів,

– повідомив він.

Український захисник поділився, що цей район залишається під контролем ЗСУ.

"Це не дозволяє їм досягти успіху й вийти на вулицю Ювілейну, на перехрестя Чайковського і Ювілейної, щоб цим перерізати постачання", – переконаний він.

На його думку, окупантам не варто розраховувати на досягнення цієї мети.

В окупантів паніка

Петро Волощенко пояснив, що росіяни почали затягувати в місто важку техніку.

Я не знаю, чи це крок відчаю, чи це в них наказ червоних командирів за будь-яку ціну взяти те, що залишилося від міста,

– наголосив він.

За його словами, в арсеналі ворожої техніки вже помітили танк Т-90М "Прорив", який непризначений для боїв у місті. Втім, росіяни, схоже, цього не розуміють.

"Ми бачили навіть славнозвісні Т-55, які вони підтягували до річки Бахмутки. Може, вже й до ІС-2 піде", – зазначив військовослужбовець.

Він наголосив, що тяжкі бої за місто все ще тривають, тож радіти зарано.

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