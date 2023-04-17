Крок відчаю: боєць ЗСУ сказав, до чого почали вдаватися окупанти у Бахмуті
На Бахмутському напрямку ведуться запеклі вуличні бої. Ворог намагається взяти під свій контроль залізничну станцію.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. За його словами, окупанти підтягують у місто застарілу техніку, непризначену для місцевості.
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Чого прагне ворогу у Бахмуті
Петро Волощенко наголосив, що найгарячіша ділянка у Бахмуті – це центр міста.
Вони намагаються закріпитися на залізничному вокзалі, де вже поклали немало своїх сил, і по всій лінії залізничної дороги, але також не полишають спроб взяти район Квадратів,
– повідомив він.
Український захисник поділився, що цей район залишається під контролем ЗСУ.
"Це не дозволяє їм досягти успіху й вийти на вулицю Ювілейну, на перехрестя Чайковського і Ювілейної, щоб цим перерізати постачання", – переконаний він.
На його думку, окупантам не варто розраховувати на досягнення цієї мети.
В окупантів паніка
Петро Волощенко пояснив, що росіяни почали затягувати в місто важку техніку.
Я не знаю, чи це крок відчаю, чи це в них наказ червоних командирів за будь-яку ціну взяти те, що залишилося від міста,
– наголосив він.
За його словами, в арсеналі ворожої техніки вже помітили танк Т-90М "Прорив", який непризначений для боїв у місті. Втім, росіяни, схоже, цього не розуміють.
"Ми бачили навіть славнозвісні Т-55, які вони підтягували до річки Бахмутки. Може, вже й до ІС-2 піде", – зазначив військовослужбовець.
Він наголосив, що тяжкі бої за місто все ще тривають, тож радіти зарано.
Бої за Бахмут: головне
- Станом на ранок 16 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України відбили понад 60 атак противника на Сході України. Ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі боїв – Бахмут та Мар'їнка.
- Нещодавно в мережі опублікували сумні кадри із Бахмута. Місто зараз практично вщент зруйноване через тактику "випаленої землі", до якої вдаються окупанти.
- Стало відомо, що росіяни, які воюють проти ЗСУ, дедалі частіше здаються в полон. Вони капітулюють буквально після першого вогневого ураження українських захисників по місцях їхньої дислокації.