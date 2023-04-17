Крок відчаю: боєць ЗСУ сказав, до чого почали вдаватися окупанти у Бахмуті

17 квітня 2023, 03:41
Читать новость на русском

На Бахмутському напрямку ведуться запеклі вуличні бої. Ворог намагається взяти під свій контроль залізничну станцію.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. За його словами, окупанти підтягують у місто застарілу техніку, непризначену для місцевості.

Дивіться також Політичні, військові і бандитські інтереси: чому росіяни так агресивно намагаються взяти Бахмут

Чого прагне ворогу у Бахмуті

Петро Волощенко наголосив, що найгарячіша ділянка у Бахмуті – це центр міста.

Вони намагаються закріпитися на залізничному вокзалі, де вже поклали немало своїх сил, і по всій лінії залізничної дороги, але також не полишають спроб взяти район Квадратів,
– повідомив він.

Український захисник поділився, що цей район залишається під контролем ЗСУ. 

"Це не дозволяє їм досягти успіху й вийти на вулицю Ювілейну, на перехрестя Чайковського і Ювілейної, щоб цим перерізати постачання", – переконаний він.

На його думку, окупантам не варто розраховувати на досягнення цієї мети.

В окупантів паніка

Петро Волощенко пояснив, що росіяни почали затягувати в місто важку техніку.

Я не знаю, чи це крок відчаю, чи це в них наказ червоних командирів за будь-яку ціну взяти те, що залишилося від міста,
– наголосив він.

За його словами, в арсеналі ворожої техніки вже помітили танк Т-90М "Прорив", який непризначений для боїв у місті. Втім, росіяни, схоже, цього не розуміють. 

"Ми бачили навіть славнозвісні Т-55, які вони підтягували до річки Бахмутки. Може, вже й до ІС-2 піде", – зазначив військовослужбовець.

Він наголосив, що тяжкі бої за місто все ще тривають, тож радіти зарано. 

Бої за Бахмут: головне

  • Станом на ранок 16 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України відбили понад 60 атак противника на Сході України. Ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі боїв – Бахмут та Мар'їнка.
  • Нещодавно в мережі опублікували сумні кадри із Бахмута. Місто зараз практично вщент зруйноване через тактику "випаленої землі", до якої вдаються окупанти. 
  • Стало відомо, що росіяни, які воюють проти ЗСУ, дедалі частіше здаються в полон. Вони капітулюють буквально після першого вогневого ураження українських захисників по місцях їхньої дислокації.

Автор: Дарина Хаміна