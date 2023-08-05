Ми диктуємо свої умови, – Череватий про бої на Бахмутському напрямку

Ініціатива на Бахмутському напрямку належить ЗСУ. Росіяни намагаються контратакувати та докладають великих зусиль, щоб побудувати оборону. Ворог все більше застосовує артилерію.

Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий. За його словами, окупанти зазнають великих втрат біля Бахмута.

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"У росіян час від часу є спроби контратакувати, але ініціатива як була, так і залишається за нами. Ми диктуємо свої умови здебільшого. Зрозуміло, що угрупування (ворога – 24 Канал) доволі велике. Вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там оборону, все більше застосовують артилерію", – розповів він.

За останню добу загарбники 685 разів били артилерією, двічі – авіацією. Загалом на Бахмутському напрямку відбулося 13 боєзіткнень.

Втрати росіян біля Бахмута

За минулу добу 60 окупантів було знищено, 141 – був поранений, один потрапив у полон. Крім того, ЗСУ знищують логістику ворога:

2 ворожі бойові машини піхоти;

6 гармат;

протитанковий ракетний комплекс;

два польові склади з боєприпасами;

5 вантажівок, які перевозили боєприпаси;

станція радіоелектронної боротьби;

радіолокаційна станція наземна;

комплекс спостереження "Муром-П";

3 безпілотники "Орлан-10";

5 пунктів управління безпілотниками.

Сергій Череватий підкреслив, що зокрема для ЗСУ зараз дуже важливо посилювати свою радіоелектронну боротьбу та відповідно знищувати ворожу РЕБ. Процес знищення логістики окупантів безперервний.

У ворога є техніка, артилерія. Вони обладнують свої вогневі точки. Ми постійно слідкуємо за містом. Є можливість бити по їхнім вогневим позиціям, скупченням ворога, польовим складам. Постійно знищується їхня логістика, над цим працюють щодня,

– наголосив він.

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Змінився характер бойових дій

Заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій зазначив, що вагнерівців нема на Бахмутському напрямку. Найманці Євгєнія Пригожина були знищені, їхній бойовий потенціал зламаний.

Звичайно, характер бойових дій змінився, тому що зараз ми наступаємо, штурмуємо. Але ні в якому разі не повторюємо практику ПВК "Вагнера". У нас поступальний рух з максимальним охопленням маневру, використанням ударів по ворогу, знищення логістики. Це не лобові атаки, бо ми бережемо свій особовий склад,

– додав Череватий.

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