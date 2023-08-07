Перемелюємо й сковуємо російські війська, – Жданов про бої на Бахмутському напрямку

На Бахмутський напрямок російські окупанти стягнули "збірну солянку" різних сил та засобів. Це трохи сповільнило наступ ЗСУ, однак наші бійці продовжують атакувати ворога.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ЗСУ сковують та знищують велику кількість російських військ на Бахмутському напрямку.

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Сковування та знищення окупантів

Жданов підкреслив, що велика кількість різних сил та засобів загарбників на Бахмутському напрямку трохи сповільнила наступ ЗСУ, але така ситуація теж нас влаштовує.

На деяких ділянках ми перейшли до активної оборони. Ми продовжуємо атакувати. Фактично там ми перемелюємо і сковуємо доволі велику кількість військ (російських – 24 Канал),

– пояснив він.

На думку військового експерта, сьогодні Куп'янський, Лиманський та Бахмутський напрямки відіграють головну роль у плані сковування окупантів.

"Там вони фактично все повводили у бій, а виводити з бою – це дуже важко. Це у будь-якому випадку ослаблює війська, які беруть участь у бойових діях. Це дає нам гарантії того, що з цих трьох напрямків жодного підрозділу не буде перекинуто на Таврійський напрямок", – вважає Жданов.

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