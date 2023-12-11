Підвищення рівня занепокоєння, – Дудукалов пояснив мету візиту Рогозіна до Бердянська
Медійний окупант Дмітрій Рогозін несподівано приїхав до Бердянська. Він послухав про катастрофічні проблеми з інфраструктурою міста та поїхав.
Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що як в самому Бердянську, так і в районі величезні проблеми з інфраструктурою. Вони, по суті, відсутня.
До теми Воронка у півтора метра та підірваний "Урал": наслідки "хлопка" в окупованому Бердянську
Навіщо приїхав Рогозін
Як наголосив Дудукалов, окупанти притягнули Рогозіна в Бердянськ, щоб продемонструвати, ніби російська влада вже займається вирішенням проблем з інфраструктурою. Зрозуміло, що це зовсім не так.
Інфраструктура в Бердянському районі існує винятково офіційно. Там катастрофа. А візит Рогозіна – це підвищення рівня занепокоєності. Притягнули медійного чувака, щоб він приїхав і показав, що окупанти буцімто дійсно турбуються за водопостачання,
– розповів Дудукалов.
Сьогодні в Бердянському районі величезні проблеми з інфраструктурою. Після підриву Каховської ГЕС з кранів тече "вода" різного кольору та смороду. Світло подається з перебоями, а в деяких населених пунктах Бердянського району його днями може не бути. Лише з теплом більш-менш немає проблем.
Інфраструктура доживає свій вік. Окупанти не ремонтують її та не проводять знезараження води. Цивільне населення їх взагалі не турбує. Їм головне, аби у війську всього було достатньо. Вони дуже "турбувалися" за водопостачання, коли підривали Каховську ГЕС. Рогозін приїхав – порозводив руками. Води, як не було, так і не буде. Немає звідки взяти. Єдине джерело – Каховська ГЕС. Бо в радіусі 200 кілометрів її майже ніде немає,
– пояснив Дудукалов.
Ситуація в Бердянську: коротко
- В Бердянську розташовано багато російських військових. Зараз вони переважно розміщуються в покинутих хатах. Села перетворилися на великі казарми.
- Наприкінці листопада на Півдні була величезна негода. Наслідки її сильно відчули в Бердянську. Однак окупанти ніяк не допомагали місцевим та кинули їх напризволяще.
- В ніч на 22 листопада в тимчасово окупованому Бердянську лунали вибухи. Була інформація, що гучно було в районі місцевого порту.