Підвищення рівня занепокоєння, – Дудукалов пояснив мету візиту Рогозіна до Бердянська

Медійний окупант Дмітрій Рогозін несподівано приїхав до Бердянська. Він послухав про катастрофічні проблеми з інфраструктурою міста та поїхав.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що як в самому Бердянську, так і в районі величезні проблеми з інфраструктурою. Вони, по суті, відсутня.

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Навіщо приїхав Рогозін

Як наголосив Дудукалов, окупанти притягнули Рогозіна в Бердянськ, щоб продемонструвати, ніби російська влада вже займається вирішенням проблем з інфраструктурою. Зрозуміло, що це зовсім не так.

Інфраструктура в Бердянському районі існує винятково офіційно. Там катастрофа. А візит Рогозіна – це підвищення рівня занепокоєності. Притягнули медійного чувака, щоб він приїхав і показав, що окупанти буцімто дійсно турбуються за водопостачання,

– розповів Дудукалов.

На окупованих територіях посилено працюють репресивні органи. Раніше Дудукалов розповів, як росіяни знущаються з українців в Бердянську.

Сьогодні в Бердянському районі величезні проблеми з інфраструктурою. Після підриву Каховської ГЕС з кранів тече "вода" різного кольору та смороду. Світло подається з перебоями, а в деяких населених пунктах Бердянського району його днями може не бути. Лише з теплом більш-менш немає проблем.

Інфраструктура доживає свій вік. Окупанти не ремонтують її та не проводять знезараження води. Цивільне населення їх взагалі не турбує. Їм головне, аби у війську всього було достатньо. Вони дуже "турбувалися" за водопостачання, коли підривали Каховську ГЕС. Рогозін приїхав – порозводив руками. Води, як не було, так і не буде. Немає звідки взяти. Єдине джерело – Каховська ГЕС. Бо в радіусі 200 кілометрів її майже ніде немає,

– пояснив Дудукалов.

Ситуація в Бердянську: коротко