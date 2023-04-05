Росія виведе з Білорусі близько 2 тисяч солдатів для участі у боях на Донбасі, – ДПСУ

Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Проте ударного угруповання ворога, яке б було готове здійснити нове вторгнення, підрозділи розвідки там не відмічають.

Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє 24 Канал. Україна слідкує за тим, що відбувається на території Білорусі.

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Білорусь продовжує підтримувати Росію

Демченко зазначив, що Білорусь надає свою територію для російських військ. Зокрема, повітряний простір для проведення підготовки.

Також відбуваються спільні навчання між підрозділами Білорусі та Росії. Але переважно російські військові залучені там для підготовки,

– зауважив речник ДПСУ.

За його словами, після проведення підготовки у російських військах відбувається ротація.

"Нам відомо, що наразі відбулися такі заходи із виведення частини російських підрозділів з Білорусі на територію Росії, після завершення підготовки. Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі перебувають близько 4 тисяч російських військових. Після початку цих заходів їхня кількість ще знизиться", – пояснив Демченко.

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Частина окупантів вирушає на Донбас

За даними ДПСУ, близько 2 тисяч російських військових виведуть з території Білорусі. Їх планують залучити до бойових дій на Донбасі. Своєю чергою, в підрозділах білоруської армії, яка розміщена на прикордонних територіях з Україною, "нічого не змінилося".

Вони перебувають на певній віддаленості від кордону. Не змінені ні характер їх дій, ні їхня кількість. Але, попри все це, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо ми розуміємо підступність противника,

– зауважив Демченко.

Держприкордонслужба робить все необхідне для укріплення лінії кордону і прикордоння.

"Щоб всі складові Сил оборони, а це і підрозділи ДПСУ, які розміщені на передньому краї, а також інші складові, які посилюють ці напрями, мали всі можливості, щоб відбити будь-яку атаку, яка раптом відбудеться із цього напрямку, або протидіяти будь-яким провокаціям на цій ділянці", – підсумував речник ДПСУ.