С-400, танки, БМП: у білорусі помітили нарощування військової техніки

росіяни посилюють свою військову присутність в білорусі. На аеродромі "Зябровка", що неподалік кордону з Чернігівщиною, – танки, БМП, також збільшилась кількість зенітних ракетни комплексів.

Свіжі супутникові знімки аеродрому в Гомельській області оприлюднив у соцмережах оборонний аналітик Конрад Музика. Фото зробила компанія Rochan Consulting 20 червня 2022 року.

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На фото – дивізіон із 10 ЗРК С-400

На фото – дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРК "Панцир". Вони розташовані на насипах ґрунту. Також там є низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6, і радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е.

Також тут є замасковані БМП та танки

Як пише телеграм-канал "Беларускі Гаюн", розташування цієї техніки не зазнало суттвєвих змін з квітня 2022 року. Проте, кількість комплексів С-400 збільшилась на 2 одиниці.

У "Зябровці" також є замосковані та прикопані БМП та танки.

Супутникові фото аеродрому "Зябровка" / Фото з твітера Конрада Музики

Аеродром "Зябровка" – під повним контролем росіян: коротко

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що аеродром "Зябровка" білорусь передала під повний контроль росіянам.

Окупанти облаштовують там свою військову базу.

В Генштабі повідомили, що в "Зябровці" вже розмістили ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400.

Тим часом у білорусі в черговий раз продовжили військові навчання – цього разу до 16 липня.

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