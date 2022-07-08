С-400, танки, БМП: у білорусі помітили нарощування військової техніки
Джерело:твітер Конрада Музики
росіяни посилюють свою військову присутність в білорусі. На аеродромі "Зябровка", що неподалік кордону з Чернігівщиною, – танки, БМП, також збільшилась кількість зенітних ракетни комплексів.
Свіжі супутникові знімки аеродрому в Гомельській області оприлюднив у соцмережах оборонний аналітик Конрад Музика. Фото зробила компанія Rochan Consulting 20 червня 2022 року.
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На фото – дивізіон із 10 ЗРК С-400
На фото – дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРК "Панцир". Вони розташовані на насипах ґрунту. Також там є низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6, і радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е.
Також тут є замасковані БМП та танки
Як пише телеграм-канал "Беларускі Гаюн", розташування цієї техніки не зазнало суттвєвих змін з квітня 2022 року. Проте, кількість комплексів С-400 збільшилась на 2 одиниці.Зверніть увагу! У "Зябровці" також є замосковані та прикопані БМП та танки.
Аеродром "Зябровка" – під повним контролем росіян: коротко
- Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що аеродром "Зябровка" білорусь передала під повний контроль росіянам.
- Окупанти облаштовують там свою військову базу.
- В Генштабі повідомили, що в "Зябровці" вже розмістили ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400.
- Тим часом у білорусі в черговий раз продовжили військові навчання – цього разу до 16 липня.
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