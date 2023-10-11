Меседж на три аудиторії: для чого росіяни планують підрив нафтобази в Білорусі

Російські та білоруські спецслужби можуть підірвати нафтобазу в Білорусі та звинуватити у цьому Україну. Це буде робота на три аудиторії.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній, прокоментувавши таку інформацію від Центру національного спротиву. Важливо, що це вдалося оприлюднити заздалегідь. Адже тепер сумнівно, що окупанти захочуть робити такий теракт.

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Працюють на три аудиторії

Як наголосив Подорожній, такий теракт мав би бути спрямований на три аудиторії. Насамперед – на польську, адже російські спецслужби планували підірвати нафтобазу на кордоні Білорусі та Польщі.

У такий спосіб вони хотіли б розпалити напруженість, яка нещодавно була між Україною та Польщею через транзит зерна. Мовляв, почалися суперечності – і от Київ підриває нафтобазу. Зрозуміло, що це маячня.

Це мало б вплинути на польського виборця, який підтримує Україну та прихильно ставиться до військової та фінансової допомоги. Так російські спецслужби хочуть посварити нас з Польщею. Велике завдання Кремля,

– пояснив Подорожній.

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Звісно, ж ця історія спрямована і на білоруського споживача, який точно не хоче воювати. Але підрив нафтобази міг би спонукати деяких людей долучитися до бойових дій в Україні. Російське ж суспільство було б задоволеним від того, що почалася ще одна нестабільність в інших державах.

Такі повідомлення запобігають здійсненню таких терактів. Ефекту несподіванки тут вже не буде,

– зауважив Подорожній.

Можливий теракт на нафтобазі в Білорусі: коротко