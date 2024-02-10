Ситуація біля Авдіївки: у ЗСУ розкрили мету наступу росіян

Ворог наразі концентрує увагу на спробах наступу на Авдіївському напрямку. Він хоче встановити контроль над логістикою.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що ЗСУ продовжують утримувати оборону. Паралельно українці завдають втрат ворогу.

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Ситуація поблизу Авдіївки

Олександр Тарнавський зазначив, що задум росіян зрозумілий – вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі. Однак ЗСУ дають адекватну відповідь на дії противника.

Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися,

– повідомив Тарнавський.

Командувач військ "Таврія" розповів, що загалом у всій операційній зоні росіяни за добу завдали 17 авіаударів, вчинили 57 штурмових дій та 599 артобстрілів. Українські війська продовжують тримати оборону та завдавати ворогу втрат. Зазначається, що протягом доби ЗСУ ліквідували 361 російського окупанта та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це:

2 танки,

1 бойова бронемашина,

1 артсистема,

6 автомобілів,

3 одиниці спеціальної техніки.

Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів. Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів.

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