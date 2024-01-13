Авдіївку точно не залишимо, – полковник запасу спрогнозував дії окупантів

Понад три місяці український гарнізон утримує позиції в Авдіївці, попри шалений тиск потужних сил, які ворог зосередив на цьому напрямку. Загалом вже майже 10 років місто залишається під контролем України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що цей напрямок є одним з пріоритетних для України. Проте у ворога залишається все менше можливостей досягти хоч якихось успіхів в Авдіївці.

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Можуть скористатися морозною погодою

Авдіївський гарнізон вбудований в загальну лінію фронту, утримує гарнізони, які стоять поряд: північно-західний – Очеретинський та південно-західний – Карлівський. Це загальна система, і обвал одного з цих гарнізонів призведе до певних проблем в інших.

Авдіївку точно не залишимо, тому що потім її доведеться повертати ціною набагато більших втрат,

– наголосив військовий експерт.

Водночас у росіян значних просувань немає та не передбачається. Вони спробують використовувати морозну погоду для руху важкої техніки. Якщо морози -10°C триватимуть хоча б 10 днів, то промерзне ґрунт приблизно до 30 см. Це дасть можливість противнику продовжувати тиснути на наш гарнізон, використовуючи важку техніку.

Проте контрастні погодні умови нададуть можливість нашим військам використовувати у достатній кількості та потужності засоби ураження та виявлення, зокрема тепловізори. На морозному контрасті вони дуже добре себе проявляють.

"Звісно ЗСУ відмінусує цю російську техніку – не перший раз вони це роблять. Противник зазнає ще більших втрат, адже вже ліквідовано понад 10 тисяч особового складу та сотні одиниць техніки ворога", – зазначив Роман Світан.

Яка ситуація поблизу Авдіївки

Протягом доби (станом на ранок 13 січня) на Авдіївському напрямку окупанти не залишають спроб оточити місто, однак ЗСУ не дає їм шансів це здійснити. Українські сили за добу відбили 4 атаки ворога поблизу Авдіївки та 17 – близько Первомайського та Невельського.

Раніше голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначав, що на Авдіївському напрямку росіяни залучають нові підрозділи. Окрім "Шторм Z", до складу яких входять переважно зеки, з'явилися "Шторм V", які укомплектовані навченими, професійними військовими.