Окупанти намагалися атакувати вогнем біля Бахмута: прикордонники все відбили, ворог відступив
9 січня 2023, 16:14Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Прикордонники продовжують давати відсіч ворогу у складі Сил оборони України біля міста-фортеці Бахмут та Соледара.. Вони відбили 5 ворожих атак.
За підтримки артилерії ворог 5 разів намагався штурмувати різні позиції прикордонних підрозділів. Спроби закінчились нічим, адже Сили оборони не дали противнику просунутись.
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Проте даремно. Вогнем зі стрілецької та групової зброї всі атаки прикордонники відбили. Противник відступив, його втрати уточнюються,
– йдеться в повідомленні ДПСУ.
Прикордонники відбили усі атаки вогнем зі стрілецької та групової зброї.Зверніть увагу! Попередньо у ДПСУ звітували, що 7 січня, на Різдво, коли Путін оголосив так званий "режим тиші", російські окупанти теж не припиняли наступу на Бахмутському напрямку. Однак, зазнали втрат – у противника 18 "двохсотих", ще понад 20 – "трьохсотих". Прикордонники показали відео уже ліквідованих вагнерівців.
Актуально про ситуацію на Бахмутському напрямку
- Бахмутський напрямок є найгарячішим уже кілька місяців. Ворог не полишає спроб прорвати оборону українських захисників.
- Наразі складною є ситуація у Соледарі: лише за попередню добу ворог здійснив 106 обстрілів, у місті сталися 22 бойові зіткнення.
- За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, окупанти сконцентрували чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області, принаймні, з пропагандистською метою.