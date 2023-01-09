Окупанти намагалися атакувати вогнем біля Бахмута: прикордонники все відбили, ворог відступив

Прикордонники продовжують давати відсіч ворогу у складі Сил оборони України біля міста-фортеці Бахмут та Соледара.. Вони відбили 5 ворожих атак.

За підтримки артилерії ворог 5 разів намагався штурмувати різні позиції прикордонних підрозділів. Спроби закінчились нічим, адже Сили оборони не дали противнику просунутись.

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Проте даремно. Вогнем зі стрілецької та групової зброї всі атаки прикордонники відбили. Противник відступив, його втрати уточнюються,

– йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордонники відбили усі атаки вогнем зі стрілецької та групової зброї.

Актуально про ситуацію на Бахмутському напрямку

Бахмутський напрямок є найгарячішим уже кілька місяців. Ворог не полишає спроб прорвати оборону українських захисників.

Наразі складною є ситуація у Соледарі: лише за попередню добу ворог здійснив 106 обстрілів, у місті сталися 22 бойові зіткнення.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, окупанти сконцентрували чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області, принаймні, з пропагандистською метою.