Росіяни накопичують сили, щоб наступати на Часів Яр, – ОТУ "Луганськ"

У Часовому Яру росіяни готуються до штумових дій та накопичують сили. Вони використовують менше бронетехніки, але не зупиняють наступ.

Про це розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону, пише 24 Канал. Часів Яр на Донеччині щоденно зазнає значних атак з боку російських окупантів. Через бойові дії місто майже зруйноване, але ЗСУ тримають там оборону.

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Підготовка росіян до нових наступів у Часовому Яру

Спроби російських військ окупувати Часів Яр, зокрема завод у місті, продовжуються. Зараз триває накопичення сили для здійснення штурмових дій.

Так в різних частинах міста ворог зосереджує та масштабує свою живу силу. Зокрема, за словами Запорожця, росіяни облаштовуються на підходах до міста та перегруповуються в його межах для майбутніх штурмів українських позицій.

Цікаво, що через небезпеку застосування озброєння проти бронетехніки, вороги почали використовувати замість неї цивільні транспортні засоби.

(Ворог – 24 Канал) застосовував більше автомобільну техніку для логістичних заходів, а саме квадроцикли, багі... Активно застосовують дими, накопичують їх, що говорить про

те, що противник зацікавлений в тому, щоб надалі генерувати наступальні дії саме по місту Часів Яр,

– зазначив речник ОТУ "Луганськ".

Варто зазначити, що зараз неможливо спрогнозувати, як будуть розгортатися бойові дії в Часовому Яру. Росіяни хотіли захопити місто до 24 лютого, тому збільшили інтенсивність наступу на цьому напрямку. Якщо ж ЗСУ утримають Часів Яр, то російські окупанти можуть наступати на Костянтинівку.